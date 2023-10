Unterstützung für Trump von ungewöhnlicher Seite: „Der beste Kandidat, den wir haben“

Wie auf Knopfdruck tauchte 2020 die Bewegung „Black Lives Matter“ (BLM) in der medialen Öffentlichkeit auf. Innerhalb nur weniger Stunden nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gelang es ihr, in unterschiedlichen Städten der USA Massendemonstrationen zu organisieren, die kurz darauf auch in Europa stattfanden.

Unterstützung von den „üblichen Verdächtigen“ linker Gesellschaftspolitik

BLM entstand nicht spontan aus Empörung über den Tod des Kleinkriminellen im Zuge eines Polizeieinsatzes. Die Bewegung wurde schon 2013 gegründet und wird offiziell von Kleinspendern finanziert, bald auch von großen „wohltätigen“ Stiftungen, wie der Ford Foundation, der Open Society Foundations von George Soros, dem Sixteen Thirty Fund und der W.K. Kellogg Foundation.

Radikales Klima

Die nun zehn Jahre alte Organisation taucht überall dort auf, wo Schwarze vermeintlich oder tatsächlich diskriminiert werden. Dabei scheut BLM nicht davor zurück, sich eines Klimas der Angst zu bedienen.

Als das Topmodel Heidi Klum ein Bild mit den Händen ihrer vier Kinder, davon drei von einem schwarzen Mann, postete und „alle Leben“ gleichwertig erklärte, wurde sie in den Mainstream-Medien heftig kritisiert.

BLM-Gründer mit deutlichen Worten

Doch nun wird das links-grün-woke Weltbild erschüttert: Denn ausgerechnet der Gründer einer Black Lives Matter-Organisation erklärt sich mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump solidarisch. Mark Fisher, der BLM im kleinsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, Rhode Island, ins Leben gerufen hatte, wünscht sich Trump zurück, denn er sei „der beste Kandidat, den wir haben“.

Erkennen von Zusammenhängen und Mechanismen

Außerdem erklärte er seine Unterstützung für die verurteilten Demonstranten nach der vergangenen Präsidentschaftswahl. Die Geschehnisse im US-Kapitol am 6. Januar 2021 würden verzerrt dargestellt (unzensuriert berichtete), indem Trump-Anhängern ein gewalttätiger Aufstand vorgeworfen wurde. Dasselbe sei auch seiner Organisation widerfahren: BLM sei für die Unruhen im Sommer 2020 verantwortlich gemacht worden, obwohl es andere Spieler wie die linksextremistische Gruppe Antifa gab, die bewusst für Chaos gesorgt hätten:

Die Antifa hatte viel mit den Unruhen von 2020 zu tun, und es gab viele anarchistische Gruppen, die den Moment einfach ausnutzen wollten und auf Zerstörung aus waren.

Harsche Kritik an Demokraten

Politisch ernteten die linken Demokraten in den USA den „Lohn“ des Todes von Floyd, indem sie sich als die besten Freunde und Vertreter der Afroamerikaner darstellten. Doch für Fisher ist das Gegenteil der Fall:

Es ist eine rassistische Partei mit rassistischer Politik, die sich negativ auf schwarze Familien auswirkt.

Fisher warf seinen schwarzen Brüdern vor, „mental auf der Plantage“ geblieben zu sein, weil sie sich weigerten, „das große Ganze zu sehen und wie wir von der Demokratischen Partei mit einer Politik ausgenutzt und missbraucht werden, die absolut im Widerspruch zu dem steht, wonach sich die Schwarzen in diesem Land sehnen, nämlich Leben und Freiheit, das Streben nach Glück und eine Familie, die es zu gründen gilt.“

Donald Trump als Hoffnungsstern

Das heißt nicht, dass Fisher zur rechten Partei in den USA, den Republikanern, tendiert. Ihr misstraut er gleichermaßen, er hält sie für eine korrupte Institution. Aber „deshalb ist Donald Trump so beliebt“, sagte er. „Er ist anti-institutionell. Er kann nicht gekauft werden. Er kann nicht verkauft werden.“ Und das „lieben die Leute an ihm“.

Auch die Afroamerikaner. Und Fisher kündigte für die Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November 2024 an: