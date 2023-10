Ermittlungsverfahren gegen Halemba: Widerstand gegen politisch motivierten Haftbefehl

Als Reaktion auf den Haftbefehl gegen den neuen bayrischen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba (AfD) hat der prominente Freiburger Anwalt Dubravko Mandic die Verteidigung des 22-Jährigen übernommen. In einer ersten Presseaussendung rechnet er schonungslos mit den Behörden ab.

Vorwurf der Volksverhetzung auf Burschenschafterhaus

Wie unzensuriert berichtete, wurde gegen Halemba, der der jüngste bayrische Landtagsabgeordneter aller Zeiten wäre, nur drei Tage vor dessen Vereidigung ein Haftbefehl erlassen.

Begründet wird er mit dem Verdacht der Volksverhetzung aufgrund angeblicher Vorfälle auf dem Haus seiner Burschenschaft Teutonia Prag, die in Würzburg ansässig ist. Obwohl die gesuchten strafrechtlich relevanten Gegenstände, die im Raum standen, bei einer Hausdurchsuchung nicht gefunden wurden, erließ die Staatsanwaltschaft Würzburg den Haftbefehl.

Vorwürfe gegen Halemba seien absurd

Mandic spricht dabei in seiner Aussendung von skandalösen und willkürlichen Maßnahmen. Die Vorwürfe könne man in keinerlei konkreten Zusammenhang mit seinem Mandanten bringen. Fotos von Gegenständen, auf denen man angeblich verfassungsfeindliche Symbole sehen würde, seien nicht einmal mit einem Datum versehen.

Auch die Behauptung, Halemba würde als Bewohner der Hausgemeinschaft auf dem Burschenschafterhaus eine Handlungspflicht zum Entfernen solcher Gegenstände treffen, sei aus juristischer Sicht absurd. Mandic legte bereits Haftbeschwerde ein und kündigte an, alle juristischen Wege ausschöpfen zu wollen.

Politisch motiviertes Ermittlungsverfahren

Hier die komplette Presseaussendung, die auf seiner Kanzleiseite veröffentlicht wurde:

Gegen meinen Mandanten Daniel Halemba wird aus politisch motivierten Gründen aus Wahlkampfzeiten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geführt.

Nachdem die Staatsschutzpolizei Bayerns in rechtsstaatswidriger Weise Druck auf einen Mitbeschuldigten ausgeübt und mit Haftbefehl gedroht hatte, um ihn so zu einer Aussage gegen die anderen Beschuldigten zu bringen und dieser sich trotzdem nicht dazu hinreißen ließ, gegen die anderen Beschuldigten auszusagen, nahm die bayerische Justiz dies zum Anlass, einen Haftbefehl gegen meinen Mandanten zu erlassen.

Nach vorläufiger Würdigung ist an sämtlichen Vorwürfen gegen die Mitglieder der Prager Teutonia nichts dran. Insbesondere aber besteht jedenfalls gegen den gewählten Abgeordneten Halemba (AfD) keinerlei dringender Tatverdacht.

Die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft konstruiert vorliegend aus einem Bild, welches zu irgendeinem unbekannten Zeitpunkt aufgenommen worden war und vom Haus der Teutonia stammen soll und auf welchem eine Weinflasche mit verbotenem Kennzeichen zu erkennen sein könnte, dass diese Weinflasche auch in jüngster Vergangenheit an einer Feierlichkeit – für alle erkennbar, auch für die Öffentlichkeit – dort auf dem Haus gestanden habe. Und weil mein Mandant Bewohner des Hauses sei, treffe ihn eben auch eine entsprechende Verantwortlichkeit, diese zu entsorgen. Dies mündete in der – für Juristen absurden – Konstruktion einer Rechtspflicht zum Handeln.

Dabei wurde diese ominöse Weinflasche bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden. Es ist auch unklar, vor wie vielen Jahren diese dort gestanden haben könnte.

Im Zuge der Durchsuchung meinten die Ermittlungsbehörden, weiteres verdächtiges Material gefunden zu haben, mit welchem jetzt der Haftbefehl „angereichert“ wurde.

Am Freitag 18.00 Uhr habe ich für meinen Mandanten Haftbeschwerde beim Amtsgericht Würzburg eingelegt und diese auch damit begründet, dass kein dringender Tatverdacht besteht. Sowohl die Volksverhetzung als auch das Verwenden von Kennzeichen setzen eine entsprechende Öffentlichkeit voraus. Dies ist bei einer Wohngemeinschaft ersichtlich nicht gegeben. Des Weiteren sind keine der in Rede stehenden Gegenstände auch nur irgendwie mit meinem Mandanten in Verbindung zu bringen.

Der Gang zur Verfassungsgerichtsbarkeit wird aktuell erwogen. Sämtliche Rechtsmittel werden ausgeschöpft werden!