Das Freiheitliche Bildungsinstitut als Herausgeber von selbständigen Publikationen.

Das Freiheitliche Bildungsinstitut. Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit (FBI) ist die politische Akademie der Freiheitlichen Partei Österreichs. Parteiakademien sind als Vereine organisiert. Der Vereinszweck besteht gemäß Gesetz in der Förderung der staatsbürgerlichen, politischen und kulturellen Bildung sowie von Einsichten in politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge auf innerstaatlicher und internationaler Ebene im Sinne der Grundsätze der Bundesverfassung. Dementsprechend bietet das Freiheitliche Bildungsinstitut eine Reihe von allgemein zugänglichen Serviceleistungen für alle interessierten Bürger an.

Das Freiheitliche Bildungsinstitut wirkt im Sinne des staatsbürgerlichen Bildungsauftrags auch als Herausgeber von selbständigen Publikationen.

Die Bücher und Broschüren, die das FBI publiziert, greifen verschiedene wichtige politische, gesellschaftliche und historische Thematiken auf, von der Corona-Politik über die Asylthematik bis zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Auch Bücher zur Parteigeschichte, ein Steuer-Guide und praktische Handbücher für Funktionäre und Wahlhelfer finden sich in unserer Publikationsliste.

Sie finden unsere Publikationen auf unserer Website aufgelistet. Durch Klick auf das Cover können Sie die Verfügbarkeit prüfen, kostenfrei bestellen und die meisten aktuellen Publikationen auch online durchblättern.

