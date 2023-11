„ZIB 2“-Umfrage-Grafik ohne FPÖ, aber dafür zwei Mal mit ÖVP-Logo

Die Zuschauer der „ZIB2“ gestern, Sonntag, trauten ihren Augen nicht: Als die Moderatorin Margit Laufer die Grafik der aktuellen Wahlumfrage präsentierte, fehlte darauf jene Partei, die seit Wochen ganz vorne liegt.

Wahlumfrage-Grafik ohne FPÖ

Die mit 32 Prozentpunkten weit in Führung liegende FPÖ wurde nämlich gar nicht gezeigt, dafür kam die ÖVP gleich zweimal zum Zug: Einmal als Wahlumfrage-Siegerin mit 32 Prozent und einem blauen Hintergrund mit weißer Schrift und einmal als Drittplatzierte mit 20,3 Prozent auf türkisem Hintergrund und weißer Schrift. Nach einem FPÖ-Logo hielten die Fernsehzuschauer vergeblich Ausschau.

„Kein Fehler, pure Manipulation“

Der peinliche Fehler in der Grafik fiel später auch der Moderatorin auf, die sich dann vor dem Interview mit SPÖ-Chef Andreas Babler dafür entschuldigte. Der Spott der Zuschauer war dem ORF da aber schon sicher. In den sozialen Medien ging es rund: „Schwups, und schon ist die ÖVP am ersten Platz. Eigenartig, dass das immer gegen die FPÖ passiert“, schrieb ein Nutzer. Und auf X, vormals Twitter, war in einem Eintrag zu lesen: „Kein Fehler. Das ist pure Manipulation“.