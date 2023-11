Journalist traute sich nicht in Nähe der Mahnwache – und berichtete prompt falsch!

Ein Musterbeispiel dafür, wie „Fake News“ von Journalisten entstehen, lieferte gestern, Donnerstag, der Standard-Journalist Markus Sulzbacher. Von Weitem versuchte er, Bilder einer Mahnwache zu erhaschen, entsprechend weit weg von Tatsachen waren dann auch seine Ergüsse auf der Plattform X.

Ein Fotograf schlich herum

Wie berichtet, hielten am Donnerstag Verwandte und Freunde der beiden politischen Geiseln aus Österreich im Iran und Afghanistan eine Mahnwache vor dem Sitz des Bundespräsidenten ab, um darauf aufmerksam zu machen, dass nicht genug getan werde, um die Verschleppten und Inhaftierten freizubekommen. Sie bemerkten dabei einen Mann, der rund hundert Meter entfernt von der Mahnwache Fotos schoss – sich offensichtlich aber nicht traute, näherzukommen.

Bilder aus der Ferne

Wer dieser Mann war, konnten die Mahnwache-Teilnehmer etwas später auf der Plattform X erfahren: der Standard-Journalist Markus Sulzbacher. Dieser veröffentlichte dort nämlich Bilder, die er von der Ferne aufnahm, und schrieb den Text:

Der FPÖ-Abgeordnete Martin Graf ist bei einer Mahnwache für den Rechtsextremen Herbert Fritz vor dem Bundeskanzleramt in Wien. Fritz wurde in Afghanistan von den Taliban verschleppt & befindet sich in Haft. Es geht um Lösegeld. Fritz & Graf sind bei der Burschenschaft Olympia.