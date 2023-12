Publikationen zum Thema Blackout

Auf Grund der Aktualität und des bestehenden Bedrohungsszenarios eines Blackouts legt das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI) einen Schwerpunkt auf dieses Thema. Mit zwei aktuellen Publikationen soll auf das Thema „Blackout“ aufmerksam gemacht werden.

Tipps zur Krisenvorsorge – Wie Sie sich auf den Ernstfall vorbereiten können

Um sich auf Krisen ausreichend vorzubereiten ist Eigenverantwortung erforderlich. In der Broschüre „Tipps zur Krisenvorsorge – Wie Sie sich auf den Ernstfall vorbereiten können“ erhalten Sie Informationen, wie Sie sich am besten auf Situationen vorbereiten können, in denen vertraute Dinge und Einrichtungen nicht mehr funktionieren – weil zum Beispiel der Strom über einen längeren Zeitraum ausfällt. Aber auch Kriminalitätsvorbeugung oder der Umgang mit gesundheitlichen Notfällen sind Themen, die mit dem nötigen Wissen besser bewältigt werden können. Der erste und wichtigste Schritt ist die geistige Vorbereitung auf den Krisenfall. Dafür soll diese Broschüre einen Anstoß geben.

Blackout-Vorsorge auf kommunaler Ebene

Handbuch der Kommunalpolitik, Zusatzband 1

Das Handbuch der Kommunalpolitik ist ein Leitfaden für die politische Praxis auf kommunaler Ebene. Es soll Menschen, die sich der Kommunalpolitik verschreiben, dabei helfen, ihre ehren- oder hauptamtlichen Aufgaben möglichst erfolgreich zu erfüllen. In praxisorientierten, didaktisch aufbereiteten Einzelbänden widmet es sich den wichtigsten Themen in der Kommunalpolitik.

Im Zusatzband eins des Handbuchs der Kommunalpolitik „Blackout-Vorsorge auf kommunaler Ebene“ erhalten Sie konkrete Tipps, wie Sie sich und Ihre Gemeinde am besten auf die Situation eines Blackouts vorbereiten können, von der Wasser- und Lebensmittelversorgung über das Gesundheitswesen bis zur Einrichtung eines Krisenstabes und von Selbsthilfe-Basen.

Das Handbuch ist von Praktikern für Praktiker geschrieben und zeichnet sich unter anderem durch anwendungsorientierte Checklisten und effektive Tipps aus.

Beide Publikationen sind auf der Website des Freiheitlichen Bildungsinstituts elektronisch einzusehen: www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren

Sie können auch kostenlos angefordert werden:

Postalisch:

Freiheitliches Bildungsinstitut

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a

1080 Wien

Per E-Mail: [email protected]

Telefonisch unter: +43 512 35 35 – 39

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Entgeltliche Einschaltung