Anschober spricht von Covid-Rekordniveau, ignoriert aber „Welle der Geimpften“

Der frühere grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober wundert sich, dass in den Öffis so wenige Passagiere Masken tragen, obwohl es eine Corona-Welle auf Rekordniveau gebe. Dass es sich dabei um eine „Welle der Geimpften“ handelt, wie eine Studie festgestellt hat, erwähnt Anschober in seinem Blog nicht.

Wörtlich schreibt Anschober:

Ja, auch ich muss mich erst wieder an die Maske gewöhnen. Jetzt lesen wir von über 100.000 Krankenständen, sehen, dass die aktuelle Covid-Welle sehr hoch ist, wo bleibt unsere Gesundheitskompetenz, unser Eigenschutz? Die Abwasseranalysen bewähren sich übrigens sehr, sie sind schnell und aussagekräftig und transparent – und zeigen aktuell eine Welle mit Rekordniveau.

Gesundheitssystem könnte kippen

Der Ex-Gesundheitsminister beklagt zudem, „alle Informationen zeigen mir, dass die Impfraten gegen Covid und Grippe gering sind“. Würde es nach Anschober gehen, wäre die Impfpflicht in Österreich vermutlich geblieben und nicht wieder abgeschafft worden. Doch Ärzte und Wissenschaftler haben da eine ganz andere Meinung. Wie berichtet, sprechen diese von einer „Welle der Geimpften“, die das Gesundheitssystem heuer zum Kippen bringen könnte.

“Welle der Geimpften” vorausgesagt

Der Tiroler Arzt Hannes Strasser gibt eindeutig den Covid-19-Impfungen eine Mitschuld an der derzeitigen Entwicklung. Im Gespräch mit unzensuriert sagte Strasser, er habe diese Welle in seinem neuen Buch mit dem Titel „Die gestohlene Normalität“ vorausgesagt.

Risiko steigt mit der Zahl der Impfungen

Untersuchungen hätten ergeben, so Strasser, dass Geimpfte viel häufiger an Corona erkranken. In einer bahnbrechenden Studie der Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio wurde gezeigt, dass das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, mit der Zahl der Impfungen deutlich ansteigt. Mit anderen Worten: Je häufiger geimpft, desto öfter an Covid-19 erkrankt.