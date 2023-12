Alle Jahre wieder: Postamt in Christkindl sorgt für besondere Weihnachtsgrüße

Es gehört mittlerweile zu unserem Brauchtum: das Weihnachtspostamt Christkindl.

Sonderpostamt seit 1950

Bereits zum 74. Mal öffnete es heuer seine Tore, um besondere Weihnachtsgrüße mit dem begehrten Sonderstempel zu versenden. Wenige Jahre nach dem Krieg wurden in Christkindl, einem Ort im Unteren Steyrtal im Traunviertel von Oberösterreich, erstmals Briefe entgegengenommen und mit dem zur Weihnachtszeit passenden Stempel weiterversandt.

Mittlerweile kommen Briefe aus der ganzen Welt. In der vergangenen Saison wurden rund 1,3 Millionen Weihnachts- und Neujahrsgrüße „Über Postamt Christkindl“ verschickt. In der Bundesrepublik Deutschland gehen diese Poststücke über Engelskirchen, einem Ort im Bergischen Land im Südosten des Landes Nordrhein-Westfalen. 300.000 Poststücke wurden dort heuer bereits gezählt, die als „Engelspost“ dann weiterreisen.

Der Weg zum Brief aus Christkindl

Den begehrten weihnachtlichen Poststempel erhält man im Ort selbst oder wenn man seine Weihnachtspost mit der Zusatzmarke „Über Postamt Christkindl“ versieht. Dann werden die Karten und Briefe automatisch an das Postamt Christkindl geleitet, dort mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und anschließend dem Empfänger zugestellt. Achtung: Diese Poststücke dürfen nicht in den Briefkasten geworfen, sondern müssen am Schalter aufgegeben werden.