Antifa-Fotograf blamiert sich mit “russischer Verschwörung” bei FPÖ

Ruhig ist es in den vergangenen Monaten rund um den Antifa-Fotografen und “Berufsdenunzianten” Michael B. geworden. Der Grund: Anonyme Vorwürfe unzähliger Frauen, die dem Mann, der unter anderem im ORF als “Experte” auftrat, jahrelangen Missbrauch vorwarfen. Nun meldete sich B. wieder via X zu Wort und blamierte sich just mit Vorwürfen gegen die FPÖ.

Russische Fahne bereits verdächtig

Konkret witterte B. offenbar eine “russische Verschwörung” beim FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Dieser nimmt seine YouTube-Vidoes nämlich häufig in seinem Büro auf und dort sind auch Fahnen diverser Nationen im Hintergrund zu sehen. B. stach allerdings just die russische ins Auge. Auf X stellte er die sinngemäße Frage:

Ist das etwa eine russische Fahne im Hintergrund bei FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker?

Offenbar ist die Fahne Russlands bereits Grund genug, in der linken Szenen misstrauisch zu werden.

Die humorvolle Antwort Hafeneckers, der darauf verwies, dass auch andere Fahnen im Hintergrund zu sehen seien, ließ allerdings nicht lange auf sich warten: