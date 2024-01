Grüne „Kultursprecherin“ Blimlinger macht Radetzkymarsch madig – FPÖ-Vilimsky kontert

Wie verbittert muss die „Kultursprecherin“ der grünen Parlamentspartei, Eva Blimlinger, sein, um Jahr für Jahr über das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker herzuziehen? Ein heimisches Kulturgut ersten Ranges, das weltweit von einem Millionenpublikum geschätzt wird. Denn, wohl kaum waren die letzten Takte verklungen, sonderte sie auf X wieder einmal einen giftigen Kommentar gegen den krönenden Abschluss des Konzerts, den Radetzkymarsch, ab.

Weil’s Klatschen so schön ist

Tradition wird hoch gehalten bei den Philharmonikern und dem Publikum des Neujahrskonzerts, weil‘s halt immer so schön ist, das Klatschen, Huldigung für den Sieg über Piemont und der k.k Armee über die Wiener Bevölkerung in der „Praterschlacht“ #Radetzkymarsch in Zeiten der Kriege,