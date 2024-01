Protest nach Vorbild der deutschen Bauern auf dem Wiener Heldenplatz

„Machen wir es den deutschen Bauern nach und kämpfen wir für ein selbstbestimmtes Leben!“ Mit diesem Slogan ruft die überparteiliche Organisation „Fairdenken Austria“ zu einer Demonstration auf.

Gegen Tyrannei der Polit-Bonzen

Der Protest findet am Samstag, 13. Jänner, 13 Uhr, auf dem Wiener Heldenplatz statt. Zudem ist ein Marsch rund um den Ring geplant. Laut Organisator Hannes Brechja richtet sich die Demonstration „gegen die Tyrannei der Polit-Bonzen und Finanzkonzerne“. Brechja ruft in den sozialen Medien auf, für die Freiheit und Grundrechte auf die Straße zu gehen und sein Gesicht zu zeigen.

Gesundheits-Diktatur durch WHO

Brechja glaubt, durch die Ereignisse in Deutschland mehr Aufmerksamkeit für seine Veranstaltung zu bekommen. Während die Bauern in unserem Nachbarland vor allem gegen die Finanz- und Klimapolitik der Ampelregierung kämpfen, richtet sich die Demonstration von „Fairdenken Austria“ vor allem gegen den geplanten Pandemievertrag mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bei dem man eine Gesundheits-Diktatur befürchtet, und gegen die Finanzpläne des World Economic Forum (WEF).