Brisante Migrations-Studie: „Machen wir weiter wie bisher, sind wir dumm wie Stroh!“

Die Migration wird unser Sozialsystem nicht retten können, sagte der deutsche Renten-Papst und Sozial-Experte Prof. Bernd Raffelhüschen gegenüber der Bild. Somit räumte erstmals ein renommierter Wirtschaftsexperte mit dem Märchen auf, dass unser Wohlstand nur durch Einwanderung gesichert werden könne.

Kosten von 5,8 Billionen Euro

Raffelhüschen rechnete vor, dass die Einwanderung, wie sie bisher geschehe, den Steuerzahlern in Deutschland die unfassbare Summe von 5,8 Billionen Euro kosten würde. Der Wirtschaftsexperte meinte:

Es gibt wegen unserer alternden Gesellschaft schon jetzt eine gewaltige Lücke zwischen dem, was Wirtschaft und Arbeitnehmer ins deutsche Steuer- und Sozialsystem einzahlen (Steuern, Pflege-, Renten-, Krankenversicherung etc.) und dem, was sie jetzt und in Zukunft dafür verlangen können (Rente, Pflege, Zuschüsse).