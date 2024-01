Comeback von Trump: Größter Herausforderer gibt bei US-Vorwahlen auf

Es könnte die Vorentscheidung bei den Vorwahlen in den USA sein. Dort müssen sich die Kandidaten der Parteien einem parteiinternen Wahlkampf stellen. So soll der aussichtsreichste Kandidat für die Präsidentschaftswahl gewonnen werden.

Zwei starke innerparteiliche Herausforderer

Donald Trump, der bereits von 2017 bis 2021 US-Präsident war, will es im November wieder versuchen. Doch obwohl er in Umfragen haushoch führt, hatte er innerparteiliche Herausforderer: Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley konnte Trump bei der ersten Vorwahl im Bundesstaat Iowa auf den dritten Platz verweisen. Sie erhielt 19,1 Prozent, Trump 51,0 Prozent der Republikaner-Stimmen.

Auf Platz zwei kam in Iowa Ron DeSantis (21,2 Prozent), der konservative Gouverneur von Florida, und auf Platz vier Vivek Ramaswamy (7,7 Prozent). Letzterer zog danach seine innerparteiliche Bewerbung um den Kandidaten-Status zurück und empfahl seinen Anhängern, Trump zu unterstützen.

DeSantis beendet innerparteilichen Wahlkampf

Dem schloss sich gestern, Sonntag, DeSantis an. Ihm waren die größten Chancen gegen Trump eingeräumt worden, er wurde von vielen Parteifreunden und Trump-Gegnern unterstützt. Doch DeSantis ist inhaltlich ähnlich aufgestellt wie Trump, dazu viel jünger.

Daher beteiligt er sich nicht mehr länger an dem innerparteilichen Wahlkampf. Seine Zeit wird noch kommen.

Comeback von Trump wahrscheinlich

So bleibt nur noch Haley. Sie ist die einzig verbleibende Trump-Rivalin im innerparteilichen Rennen. Ihre Chancen sind gering, zumal DeSantis seine Anhänger aufrief, Trump zu unterstützen. Damit könnte Trump nach Iowa auch in New Hampshire, dem nächsten US-Bundesstaat, in dem die Vorwahlen stattfinden, über die 50-Prozent-Marke springen. Sein Comeback nicht nur als Kandidat, sondern auch als US-Präsident wird immer wahrscheinlicher.