ÖVP-Absturz in sozialen Medien: Nehammer und Co. interessieren keinen!

Die ÖVP liegt nicht nur in den Umfragen abgeschlagen auf Platz drei, sogar hinter einer schwächelnden SPÖ, sondern die Kanzler-Partei erlebt auch einen Totalabsturz in den sozialen Medien.

Was ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker oder der jetzt nach Brüssel abgeschobene Reinhold Lopatka (ÖVP-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl) zu sagen haben, interessiert kaum noch jemanden. Womöglich nur noch die eigenen, engsten Verwandten.

Nur 56 Aufrufe für “Österreichplan” von Nehammer

Unzensuriert hat einen Vergleich zwischen den Aufrufen auf dem YouTube-Kanal von FPÖ TV und den Aufrufen auf dem YouTube-Kanal „Die Volkspartei“ gezogen. Was wir da zu sehen bekamen, überraschte wohl nicht nur uns: Der Beitrag von FPÖ TV mit dem Titel „Das müssen alle über Nehammer wissen“ erreichte 17.560 Aufrufe in vier Stunden, während „Der Österreichplan“ von Karl Nehammer am Volkspartei-Kanal nur 56 Aufrufe in vier Stunden hatte.

Nur 64 User wollten Lopatka sehen

Der Beitrag auf FPÖ TV mit dem Titel „Nehammer schreibt von Herbert Kickl ab“ kam in sechs Stunden auf 6.130 Aufrufe, der „Österreichplan“ von Christian Stocker auf 34 Aufrufe in zwei Tagen. Und während FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Susanne Fürst mit ihrem Beitrag „Kickl im Kreuzfeuer: Irre Methoden, um FPÖ aus dem Weg zu räumen“ in nur einem Tag 25.811 Aufrufe erreichte, hatten in zehn Tagen nur 64 Nutzer Interesse an Reinhold Lopatkas Vorstellung als EU-Spitzenkandidat der ÖVP.