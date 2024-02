Peinlicher ORF-Patzer im Teletext entlarvt Wahrheit über Europäische Union

Ist Ihnen heute, Freitag, der peinliche ORF-Patzer im Teletext auch aufgefallen? Die Überschrift passte nicht zum Inhalt des Beitrages, sagte aber einiges aus.

Tatsächlich hieß es im Titel eines Beitrages:

EU verspricht Bauern weniger Demokratie

Im Text allerdings war davon nichts mehr zu lesen. Vielmehr stand da geschrieben:

Angesichts der wochenlangen Bauernproteste in verschiedenen EU-Ländern hat Kommissionspräsidentin von der Leyen den Landwirten weniger Bürokratie in Aussicht gestellt.

Erstes EU-Versprechen, das eingehalten wird

Statt dem Wort „Demokratie“ hätte im Titel wohl „Bürokratie“ stehen müssen. Oder hat der zuständige Textverarbeiter frei nach seiner Einschätzung getitelt, dass die EU-Elite in Brüssel immer weniger Demokratie – in diesem Fall bei den Landwirten – duldet? Der „Fehler“ machte jedenfalls schnell die Runde und sorgte für Häme. In den sozialen Medien fragte ein Kommentarschreiber sogar: „Dass die EU den Bauern weniger Demokratie verspricht, ist das erste EU-Versprechen, das eingehalten wird“.