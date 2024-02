Das System schlägt zu: APA verweigert brisante AUF1-Presseaussendungen

Die Zensur gegen alles, was nicht in das System passt, feiert weiter fröhliche Urständ’. Wie berichtet, knickte eine Bank vor linkem Meinungs-Terror ein und kündigte das Konto des Heimatkurier. Jetzt weigerte sich dem Vernehmen nach die APA, brisante AUF1-Presseaussendungen zu versenden.

Haarsträubende Alibi-Begründungen

AUF1-Generalsekretär Andreas Retschitzegger sagte gegenüber unzensuriert, dass es von Seiten der APA teils „haarsträubende Alibi-Begründungen“ dafür geben würde. So wäre einmal „die aktuelle Berichterstattung in Deutschland“ (sic!) als Grund genannt worden, beim zweiten Mal der Umstand, „dass die Partner in Deutschland und der Schweiz die Meldung nicht aussenden wollen“, und deshalb würde die APA diese ebenfalls nicht aussenden. Konkret betrifft das APA-Embargo zwei Presseaussendungen von AUF1.

APA-Partner in Deutschland ist die Tochterfirma der Deutschen Presseagentur dpa, „news aktuell“. Mitarbeiter werden dort regelmäßig gegen „Desinformation“ geschult, zuletzt beim “Faktencheck23”-Gipfel in Berlin.

Václav Klaus über gefährliche Politik

Der wahre Grund der Zensur sei offensichtlich, so Retschitzegger: Dass Prof. Václav Klaus, ehemaliger Premier der Tschechoslowakei, im AUF1-Interview die grüne Politik als „gefährlich“ bezeichnet, schmecke dem System ebenso wenig wie Aussagen der AfD-Chefin Alice Weidel zur “Ampel”-Regierung und den Spitzelmethoden gegen Andersdenkende.

System setzt WEF-Zensur-Order um

Der AUF1-Generalsekretär sagte:

Aus unserer Sicht ist alles klar. Das WEF (World Economic Forum, Anm. d. R.) gab heuer die Zensur-Order aus – und das System setzt bereits um.

Zur Erinnerung: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reihte beim Weltwirtschaftsforum in Davos den „Kampf gegen Desinformation“ als dringlichste Priorität sogar vor die heilige Klima-Agenda, blies damit zum Halali auf alternative Medien – und erklärte die Zensur zum wohl neuen Standard in der Medienwelt.