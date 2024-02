15 Jahre „unzensuriert“: Türken wollten 2014 Ried im Innkreis für ihre Landsleute einnehmen

Im Februar 2024 feiert unzensuriert sein 15-jähriges Bestehen. Das bietet die Gelegenheit, einmal Rückschau zu halten, was in den vergangenen Jahren journalistisch geleistet wurde. Die Jahre 2009 (Gründungsjahr), 2010, 2011, 2012 und 2013 haben wir bereits beleuchtet. Hier nun die aufregendsten Geschichten aus dem Jahr 2014.

Die meistgelesenen Artikel im Jahr 2014

Die Redaktion von unzensuriert.at hat mit ihren Artikeln auch im Jahr 2014 wieder ein Millionenpublikum erreicht. Aber was interessierte die Leser am meisten? Im Jahres-Vergleich gibt es da eine unangefochtene Nummer eins – und zwar den Artikel „Islamisten in Syrien schneiden Christen vor laufender Kamera die Köpfe ab“. Dabei wurde er bereits im Juni 2013 geschrieben. Mit dem Artikel über Zoophile in Deutschland (Platz 9) und Werner Faymanns Loch im Lebenslauf (Platz 6) sind auch Berichte aus den Jahren 2012 und 2011 in der Wertung vertreten.

Hier sind die Artikel, die es in die Top-10-Jahreswertung geschafft haben: