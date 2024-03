ZDF-Kriegstreiber vermenschlichen Marschflugkörper für Kinder-Video

Sprechende Autos und Lokomotiven im Kinderprogramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind „out“, Raketen mit Gesichtern sind hingegen „in“. Im ZDF-Kinderkanal „logo!“ beschwert sich ein Taurus-Marschflugkörper, dass er nicht in die Ukraine darf.

ZDF programmiert Kinder auf „Krieg“

Wie kriegsgeil muss man beim Zwangsgebührensender ZDF sein, um Kindern todbringende Langstreckenraketen als etwas Harmloses und Freundliches zu präsentieren? In einem „logo!“-Video auf Instagram unterhalten sich Langstreckenraketen unterschiedlicher Nationen, wer denn der bessere Marschflugkörper sei. Die deutsche „Taurus“ muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in der Ukraine noch nicht zum Einsatz zu kommen. Ein Vorwurf, den sich die „Taurus“ nicht gefallen lassen will, denn sie würde ja gerne mitmachen. Als Schuldigen machen sie SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz aus, der wieder einmal „zögert und zaudert“. Man müsse Scholz „den Marsch blasen“, dass er endlich die Taurus liefert, ist man sich einig.

Das ZDF richtet dem Bundeskanzler via Kinderkanal aus, dass er der Ukraine gefälligst Langstreckenraketen liefern soll: