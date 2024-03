Damenturnier: Bärtiger Basketballspieler verletzt drei Spielerinnen

Bei immer mehr Sportarten treten Männer, die in ihrer eigenen Wettbewerben zu schlecht sind, als Frauen bei Damenmannschaften an.

Basketballspieler verletzt drei Spielerinnen

So jetzt wieder in den USA bei einem Basketballspiel in der Highschool-Liga im Bundesstaat Massachusetts. Dort trat ein Transgender-Mann in einer Frauenmannschaft gegen die weiblichen Gäste an – und verletzte drei von ihnen. Fox News Digital berichtet von einem 1,80 Meter großen Bartträger, gegen den eine Frau in einem direkten Zweikampf um den Ball keine Chance hatte.

Zu hohes Verletzungsrisiko

Das führte dazu, dass der Trainer seine verbliebenen Spielerinnen nach der Pause nicht mehr aufs Spielfeld zurückließ. Zu groß wäre das Verletzungsrisiko, wenn Frauen gegen Männer Basketball spielen müssten.