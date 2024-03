2022: Prügeldrama, ORF-Verurteilung und Vergewaltigungsvorwurf gegen ÖVP-Funktionär

Im Februar 2024 feiert unzensuriert sein 15-jähriges Bestehen. Das bietet die Gelegenheit, einmal Rückschau zu halten, was in den vergangenen Jahren journalistisch geleistet wurde. Diesmal blicken wir auf das Jahr 2022 zurück.

Als alternatives Medium erfreute sich unzensuriert auch 2022 wachsenden Zuspruchs der Leser. Hier sind die drei meistgelesenen Artikel in diesem Jahr.

Familienvater (42) starb nach brutaler Attacke eines gebürtigen Syrers

Das tragische Schicksal eines Mannes in Schattendorf im Bezirk Mattersburg im Burgenland löste in ganz Österreich Bestürzung aus. Unser Artikel „Familienvater (42) starb nach brutaler Attacke eines gebürtigen Syrers in seiner Heimatgemeinde“ hatte zehntausende Zugriffe und wurde zum meistgelesenen Bericht auf unzensuriert in diesem Jahr. Ausschlaggebend dafür war womöglich nicht nur die schreckliche Tat selbst, sondern die Tatsache, dass wir – nachdem der Mainstream geschwiegen hatte – als erstes Medium vom Hirntod des Mannes berichteten und die Herkunft des mutmaßlichen Täters nannten.

„Blaue Regierungsbande“: ORF muss Verurteilung im Fernsehen vorlesen

Auf Platz zwei der meistgelesenen Artikel im Jahr 2022 schaffte es der Bericht unter dem Titel „Blaue Regierungsbande“: ORF muss Verurteilung im Fernsehen vorlesen“. Er hatte nur einige Tausend Leser weniger als das Prügeldrama im Burgenland.

Der ORF ist per Gesetz zur objektiven und ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Bei einem Bericht über die FPÖ hielt man sich nicht daran, weshalb deren Chef Herbert Kickl sich medienrechtlich wehrte. Mit Erfolg. Denn der ORF wurde von der Kommunikationsbehörde KommAustria dafür verurteilt, die damalige freiheitliche Regierungsmannschaft unter Türkis-Blau als „blaue Regierungsbande“ bezeichnet zu haben. Im Bescheid der KommAustria hieß es, dass die Entscheidung durch Verlesung an einem Werktag um 20.00 Uhr auf ORF 1 bekanntzumachen und zusätzlich für die Dauer von sieben Tagen in der TVthek des ORF abrufbar zu halten sei.

Zwei junge ÖVP-Funktionäre warfen ÖVP-Gemeinderat Vergewaltigung vor

Eine äußerst pikante Geschichte über den Wiener ÖVP-Landtagsabgeordneten Josef Mantl mit dem Titel „Zwei junge ÖVP-Funktionäre warfen Wiener ÖVP-Gemeinderat Vergewaltigung vor und stehen nun als Verleumder vor Gericht“ erreichte bei unserer Leserschaft Platz drei. Zwei Mitglieder der Jungen Volkspartei zeigten den Wiener Landtagsabgeordneten Mantl wegen Sexualdelikten an. Nachdem diese Verfahren eingestellt wurden, standen die beiden nun selbst vor Gericht – wegen angeblicher Verleumdung.