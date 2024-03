„Wahl ohne Wahl“ – Baerbock zetert über Putins Wahlsieg

Am letzten Wochenende ist Wladimir Putin mit 87 Prozent der Stimmen siegreich aus der russischen Präsidentenwahl hervorgegangen. Noch bevor nur eine einzige Stimme abgegeben wurde, war der zu erwartende Wahlausgang im „Wertewesten“ schon als unrechtmäßig bezeichnet worden. Wütender Protest kommt ausgerechnet aus Deutschland, wo die Regierung eine Oppositionspartei vom Verfassungsschutz jagen lässt, um sie auszuschalten.

Außenministerin Baerbock tobt

„Die Wahl in Russland war weder frei noch fair“, betonte gestern, Montag, Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie behauptete, Putin wäre wegen „Unterdrückung und Einschüchterung“ wiedergewählt worden. Das Auswärtige Amt schrieb auf X:

Die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl. Die ‘Wahlen’ in Teilen der Ukraine, Georgiens, Moldau sind völkerrechtswidrig. Für uns heißt das u.a., die EU-Sicherheit vor Russland zu stärken & felsenfest an der Seite der Ukraine zu stehen, mit u.a. zusätzlich €5 Mrd.