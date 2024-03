Schnedlitz: “Von einer stolzen SPÖ nichts mehr übrig”

In einer heutigen Aussendung kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die SPÖ und deren SPÖ-Bundesvorsitzenden Andreas Babler. Babler hatte sich in der heutigen ORF-Pressestunde abermals gegen die Senkung des Alters der Strafmündigkeit ausgesprochen. Zu Ende ging Schnedlitz mit der SPÖ hart ins Gericht.

Keine Senkung trotz massiv steigender Straftaten

Man möchte manchmal fast glauben, dass Babler, besonders in Wien, sich die Fakten nicht vor Augen führen will. Fast täglich Messerstechereien, Schießereien und ausländische ,,Kinderbanden”, die am Reumannsplatz systematisch Straftaten begehen. Während solche Nachrichten fast jeden Tag in der Zeitung zu lesen sind, gibt es von Babler weiter nur Parolen für die Kuscheljustiz.

Wer morden kann, soll auch die Verantwortung übernehmen

Eine Reaktion auf die Aussagen Bablers ließ nicht lange auf sich warten. Wer morden, vergewaltigen und nötigen könne, ist auch alt genug um zur Verantwortung gezogen zu werden, so Schnedlitz. Weiters führte der FPÖ-Generalsekretär aus, dass man den Tätern sozusagen einen Freibrief gäbe und sich hiermit die SPÖ in die Reihen der Grünen und ÖVP eingliedere, die eine lasche Kuscheljustiz durchziehen wollen.

Schlechte Bilanz für SPÖ – Volkskanzler für Wende

Die SPÖ gebe einen willenlosen EIndruck ab, von einer ehemals stolzen SPÖ ist nichts mehr zu sehen, rekapitulierte Schnedlitz. Abermals wurde darauf verwiesen, dass eine echte Wende in der Sicherheitspolitik nur unter einem Volkskanzler Herbert Kickl geben könne, der gestern die “Allianz für die Sicherheit der Österreicher” ins Leben gerufen hat. Für Schnedlitz ist Sicherheit für die Österreicher mit der SPÖ nicht möglich, was man mit Bedauern zu Kenntnis nehmen müsse.