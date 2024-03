FP-Amesbauer: Grenzen offen wie Scheunentore

Während in fast allen Gebieten Europas die Geburtenraten drastisch sinken, steigen doch die Bevölkerungszahlen. Dieser Umstand ist den Scharen an Einwanderern geschuldet.

Dem freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Hannes Amesbauer reicht es. Er fordert, die Grenzen für die illegale Einwanderung ein für alle Mal zu schließen. In einer Presseaussendung nimmt er den ÖVP-Innenminister und die Stadt Wien in die Pflicht. Er warnt, dass die Österreicher Gefahr laufen, Fremde im eigenen Land zu werden.

Familiennachzug und der ,,rote Magnet” Wien

Gerade Wien ist der übliche Hotspot mit seiner sozialen Hängematte. Die Bevölkerung der Bundeshauptstadt wächst durch die illegal Eingereisten, mit all den Auswirkungen in der Kriminalstatistik. Laut Nachrichtenmagazin Profil sollen innerhalb eines Jahres 4.000 Kinder, mehrheitlich aus Syrien, in Österreich angekommen und schulpflichtig geworden sein. Für das jetzt schon überlastete Schulsystem ist dies eine weitere Bürde. Diese Kinder brauchen eine Sonderbehandlung aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse – Ressourcen, welche die meisten Schulen nicht aufbringen können. Die älteren männlichen Schüler fallen zumeist durch ihre gewalttätige und provokante Natur auf.

“Festung Österreich”

ÖVP-Innenminister Karner lasse die Grenzen offen wie Scheunentore und behauptet medial das Gegenteil, so der Vorwurf von Amesbauer. Weiters kämen nun alleine bis zu 500 Kinder als Zuzügler, neben dem weiteren Familiennachzug, jeden Monat nach Österreich. Wien sei durch die üppigen Sozialleistungen des roten Bürgermeisters ein regelrechter Magnet für Einwanderer. Amesbauer fordert nun erneut eine konsequente Grenzschließung, um diesem Problem Herr zu werden. In vielen Städten und in ganzen Bezirken in Wien bestehen ,,Hotspots” für migrantische Gewalt, dem müsse nun so schnell wie möglich ein Riegel vorgeschoben werden, fordert der Freiheitliche. Er appelliert nun, das Ruder herumzureißen und eine “Festung Österreich” zu schaffen.