Deutscher Fußballnationalspieler zeigt Islamistengruß – Hauptmedien und Fußballbund schweigen

Religiös gekleidet, auf seinem Gebetsteppich kniend, zeigte dieser Tage der schwarze deutsche Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger auf Instagram mit erhobenem Zeigefinger den Islamistengruß. Anders als der 16-jährigen „Loretta“, die einem Schuldirektor zu patriotisch war (unzensuriert berichtete), droht ihm in Deutschland sicher keine “Gefährderansprache” von der Polizei.

Zeichen für islamischen Machtanspruch

„Ramadan Mubarak, to all Muslims around the world. May the almighty accept our fasting and prayers“, schrieb Rüdiger im Begleittext zum Foto. Sein gutes Recht, in Deutschland herrscht Religionsfreiheit und selektiv noch die Meinungsfreiheit. Doch welche Botschaft übermittelt der Mann mit seiner eindeutigen Geste und seiner Aufmachung in Zeiten akuter Terrorgefahr und Horden von Hamas-Sympathisanten, die „Allahu Akbar“-rufend durch Westeuropas Städte ziehen?

Der erhobene Zeigefinger wird bekanntlich von Salafisten und Mitgliedern der Terrororganisation „Islamischer Staat“ gezeigt, um den islamischen Machtanspruch zu dokumentieren. In der Broschüre „Salafismus in Deutschland – Missionierung und Jihad“ des Verfassungsschutzes wird das Handzeichen als „IS-Finger“ bezeichnet.

Islamismus bereits gesellschaftsfähig

Doch anders als bei einer jugendlichen Patriotin, die ebenfalls ihr Recht auf freie Meinungsäußerung genutzt hat, interpretiert der deutsche Mainstream nichts in diese Symbolik hinein. Die größte Gefahr droht ja auch von „Rechts“, wie SPD-Innenministerin Nancy Faeser stets behauptet.

Auch der „woke“ Deutsche Fußballbund äußerte sich nicht dazu. Dort ist man mehr damit beschäftigt, Vereine zu bestrafen, deren Fans richtigerweise plakatierten, dass es nur zwei Geschlechter gibt.

Heimatliebe “gefährlich”

Den Fall der 16-jährigen Schülerin „Loretta“, deren Schuldirektor sie vor aller Augen von der Polizei ins Lehrerzimmer eskortieren lassen hat, nutzten Mainstream-Medien hingegen für Attacken auf das Opfer von politischer Willkür und Stasi-Methoden.

Auf TikTok hatte „Loretta“ lediglich ihre patriotische Gesinnung gezeigt. Deutschland als ihre Heimat bezeichnet, darauf hingewiesen, dass man in Deutschland Deutsch spricht und vor einer Deutschlandfahne mit erhobenem Daumen posiert. Im heutigen Deutschland Grund genug, die Polizei zu holen und das Mädchen aufzufordern, so etwas künftig zu unterlassen. Alles nicht strafbar befand zwar die Polizei. Aber genug, um eine Jugendliche einzuschüchtern und an den Pranger zu stellen.

Medien deuten Modemarke und Postleitzahl in “Nazi-Codes” um

Die einstmals seriöse Frankfurter Allgemeine stellte die Schülerin gar ins Nazi-Eck, weil sie eine Jacke mit den Buchstaben HH trug, „was von Rechtsextremen als Kürzel für „Heil Hitler“ genutzt wird“, orakelte die Zeitung. In Wirklichkeit war es eine Jacke der Modemarke Helly Hansen. Die Welt deutete die Zahlenreihe der Postleitzahl ihres Heimatortes gar in einen angeblich von Rechtsextremen verwendeten Zahlencode um. Aber der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel, wenn man sich an der Hexenjagd gegen alles, was „rechts“ ist, beteiligen will.