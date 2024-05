Eine Journalisten-Frage – und schon platzte Nehammers Asyl-„DNA-Schmäh“

Die Antwort von FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Susanne Fürst auf eine Journalisten-Frage brachte zutage, was DNA-Tests bei Asylwerbern tatsächlich bringen: „In Wahrheit nichts“, so Fürst.

Wenn Zweifel an den Dokumenten bestehen, sollten bei der Familienzusammenführung häufiger DNA-Tests durchgeführt werden, um die tatsächliche Verwandtschaft feststellen zu können. Diesen Einfall hatte ÖVP-Kanzler Karl Nehammer als Rezept gegen die illegale Einwanderung, die derzeit völlig aus dem Ruder läuft. Denn an die 1.000 Kinder, vornehmlich aus Syrien und Afghanistan, kommen derzeit via Flugzeug Monat für Monat nach Österreich – vor allem Kinder im schulpflichtigen Alter, die das Schulsystem an den Rand des Zusammenbruchs bringen.

“Das ist vollkommen lächerlich”

Heute, Montag, bei der Pressekonferenz von FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Fürst, fragte ein Journalist nach, was sie von dieser Nehammer-Methode, schärfere Kontrollen bei DNA-Tests anzuwenden, halte. Die Antwort von Fürst:

Das ist vollkommen lächerlich und ein reiner Schmäh sozusagen von Bundeskanzler Nehammer. Erstens gibt es die Möglichkeit jetzt schon – und ich frage mich: Das ist sowas wie verschärfte Grenzkontrollen, die Leute sind da, sind an der Grenze, wie will er das denn bewerkstelligen? Macht man dann an der Grenze oder hier in Wien einen DNA-Test? Dann komme ich drauf, da gibt es Zweifel, nein, das sind nicht die Kinder, was machen wir dann damit? Die sagen dann auch einfach „Asyl“ und sind hier. Das Ganze ist eine Nullnummer.

“ÖVP steht für ungezügelte illegale Migration”

Wie berichtet, hatte zu diesem Thema schon gestern, Sonntag, FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer Stellung genommen. Es sei nicht von der Hand zu weisen, so Amesbauer, dass gerade die ÖVP für ungezügelte illegale Migration stehe, denn nur unter ÖVP-Innenministern bzw. einer ÖVP-Innenministerin sei unser Land von zahllosen Asyl-Forderern überschwemmt worden. Wörtlich sagte der FPÖ-Sicherheitssprecher: