Coronavirus

“Shopping City Süd” & Co.: Ab Samstag verordneter “Maskenball” in allen Einkaufszentren

Einkaufen wird in Zukunft kein Vergnügen. Ab dem 2. Mai dürfen auch die Einkaufszentren wieder aufsperren, es herrscht aber nicht nur in allen Handelsgeschäften, sondern auch in den allgemein zugänglichen Örtlichkeiten Maskenpflicht. Die Shopping City Süd (SCS) „feiert“ diese Wiederauferstehung nach eineinhalb Monaten totaler Betriebsstättensperre mit einer Aussendung:

Selbstverständlich gilt in allen Geschäften die behördlich verordnete Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter. Um den Besuchern ein möglichst angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und gleichzeitig die Sicherheit und Gesundheit für alle Besucher und Mitarbeiter zu gewährleisten, wurden seitens des Centermanagements zahlreiche zusätzliche Maßnahmen umgesetzt: Die Reinigungsintervalle werden intensiviert, die Gehwege und Verkehrsflächen des Centers laufend maschinell, die WC-Anlagen und Balustraden durch das geschulte Reinigungspersonal gereinigt bzw. desinfiziert. Es werden ausreichend Desinfektionsmittelspender bei allen Eingängen, Toilettenanlagen sowie Info-Desks zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird es im gesamten Center Bodenmarkierungen und Hinweisschilder geben, die alle Besucher auf die geltenden Maßnahmen aufmerksam machen und auch die Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter gewährleisten sollen.

SCS-Management geht von Gastronomieöffnung am 15. Mai aus

Aktuell sollen insgesamt 270 Betriebe im SCS-Betriebsbereich am 2.Mai öffnen. Das SCS-Management geht auch noch von einer Gastronomieöffnung ab dem 15. Mai aus:

Im SCS Multiplex, dem Gastronomie- und Entertainmentbereich des Centers, werden in Summe zehn Geschäfte öffnen, einige wie Saturn, der Sportartikelhändler XXL (bereits ab 07:00 Uhr früh), TeDi sowie Kettner mit speziellen Angeboten. Kino sowie Fitnesscenter bleiben vorläufig noch geschlossen. Die Gastronomen der SCS Multiplex Restaurants bieten weiterhin – bis zur behördlich avisierten Wiedereröffnung am 15. Mai – eine umfangreiche Auswahl an Speisen zum Abholen an.