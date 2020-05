Coronavirus

Lazarettschiff “USNS Comfort” hat New York wieder verlassen

Entwarnung für die US-Marine gibt es bezüglich des Covid-19-Einsatzes in der Metropole New York. Das Lazarettschiff “USNS Comfort” war seit 30. März vor Manhattan vor Anker gelegen, um bei der Versorgung von Corona-Patienten medizinisch zu unterstützen. Rund 180 Infizierte wurden im letzten Monat durch die Ärzte und Pfleger der US-Marine behandelt.

Mit einer Kapazität von 1.000 Betten und zwölf Operationssälen wäre das Lazarettschiff in der Lage gewesen, das Fünffache an Patienten zu versorgen. Die “USNS Comfort” wurde jetzt in ihren Heimathafen Norfolk im US-Bundesstaat Virginia zurückbeordert, wo sie auf den nächsten Einsatz warten soll.

Schon eine Million Covid-19-Infizierte in USA



In den USA wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bis Ende April 1,07 Millionen Infizierte registriert. Diese Anzahl an registrierten Infizierten ist in den Vereinigten Staaten vor allem auf die Zahl der Testungen zurückzuführen.

Die Anzahl der mit oder durch COVID-19 Infektionen verstorbenen Patienten soll aktuell bei 63.000 liegen. Damit liegt die Infektionsrate bei 0,3 Prozent, die der Toten bei 0,02 Prozent.