Coronavirus

“Drogen-Corona-Party” in Lokal von Kurz-Freund Martin Ho

Es ist ein veritabler Skandal, der in den Mainstream-Medien bisher weitgehend totgeschwiegen wird. In einem Szene-Lokal in Wien-Döbling hob die Polizei eine “Drogen-Corona-Party” aus. Das Pikante an der Sache: Das Lokal gehört dem Intimus von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dem “Szene-Gastronom” Martin Ho.

Lokal von Kurz-Freund schmiss Drogen-Party

Bei den Gästen der illegalen Corona-Party wurden diverse illegale Substanzen und Suchtmittel sichergestellt. Das verhaltene Echo der Medien ob dieses Skandals kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung:

Das Szenelokal, in dem sich das alles abgespielt hat, gehört zu Martin Ho, einem engen Freund von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Viele Medien wissen es, nur keiner schreibt es, eventuell auch aus Angst vor Repressalien.

Zudem verwies Schnedlitz auf den Umstand, dass bei einem selbigen Skandal mit einer Querverbindung zu einem FPÖ-Politiker “die Republik bereits Kopf stünde”.

“Neue Normalität” von Kurz-ÖVP?

Ist das also die “neue Normalität” der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz, während anständige Wirte um ihre Existenz kämpfen, fragt der FPÖ-Generalsekretär, der gleichzeitig fordert:

Auch die Berichte über Aufträge zwischen der Kurz‘schen ÖVP und Ho seien nach diesem Vorfall für die Öffentlichkeit von Interesse, um die engen Verbindungen herauszustreichen. […] Jedenfalls hätte die Bevölkerung gerade jetzt ein Recht auf diese politisch höchst relevanten Informationen.