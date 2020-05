linksextreme Gewalt

1. Mai: “Radikale Linke” wirft Wiener Exekutive Polizeigewalt vor

Im Zuge der Covid-19-Krise machen jetzt auch österreichische Linksextremisten wieder mobil. Die Gruppe “Radikale Linke” hat sich jetzt zu mutmaßlicher Polizeigewalt durch die Wiener Exekutive in einer Presseaussendung geäußért. Konkret geht es um Vorkommnisse rund um eine Fahrraddemonstration unter dem Motto „Solidarität statt neuer Normalität“ vom vergangenen 1. Mai. Laut “Radikaler Linker” „eigneten sich“ 600 Personen mit dem Fahrrad die Wiener Ringstraße an. Dabei ging es um traditionelle linke Themen wie illegale Migration und marxistische Kapitalismus-Kritik:

Hauptthemen waren die Solidarität mit Geflüchteten in den griechischen Lagern und in Schubhaft, gegen das Abladen der Krisenfolgen auf den Rücken der Lohnabhängigen und das Eintreten für eine andere Form der gesellschaftlichen (Re-)Produktion abseits der kapitalistischen und patriarchalen Zwänge. Dabei wurden die Abstandsregeln eingehalten und Mundnasenschutz getragen. An der Fahrraddemo beteiligten sich auch viele Familien mit Kindern und ein breites Spektrum politischer Gruppen.