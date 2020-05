Bundesregierung

Die Katastrophe: 40 Prozent der Österreicher arbeitslos oder in Kurzarbeit

Nachdem sich die schwarz-grüne Regierung wochenlang über die Arbeitsmarktzahlen ausgeschwiegen hatte, war es gestern, Montag, so weit: Die Hiobsbotschaft von 571.477 Arbeitslosen ging durch die Medien. Das sind die wirklichen Horrorzahlen – nicht die gestern 0,019 Prozent “Corona-positiv” getesteten Österreicher.

Angst vor der Wahrheit

Zwar beklagen die Mainstream-Medien diese Horrorzahl von 12,8 Prozent Arbeitslosigkeit. Doch sie rechnen einmal wieder nicht weiter, vielleicht aus Angst vor der Wahrheit. Unzensuriert tut es:

571.477 Arbeitslose = 12,8 Prozent

1.250.000 in Kurzarbeit = 28 Prozent

Gesamt = 1.821.477 = 40,8 Prozent aller Berufstätigen in Österreich.

Auf jeden aktuell Covid-19-Infizierten (wobei laut einer aktuellen Studie 90 Prozent der Infektionen ohne Symptome verlaufen) kommen 1.070 Österreicher, die entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit sind, auf jeden Corona-Toten 3.035 aufgelöste oder unsichere Arbeitsverhältnisse.

Unklarheit über Entscheidungsgrundlagen der Regierung

Aufgrund welcher Experten und Zahlen hat die Regierung die Arbeit von fast 41 Prozent der Österreicher gefährdet? Während Kritiker der Corona-Maßnahmen, wie der Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Sucharit Bhakdi, der Wiener Neurowissenschaftler Raphael Bonelli oder der Arzt und SPD-Politiker Wolfgang Wodarg, mit ihren Namen für ihren Einwand einstehen, weigert sich die schwarz-grüne Bundesregierung unter Sebastian Kurz (ÖVP) bis heute, die Experten und Datengrundlage, die sie zu ihren Entscheidungen bewogen, zu nennen.

Ebenso ist sie nicht bereit, die mittlerweile sehr offenkundigen falschen Schlüsse daraus einzusehen, die Regierungsarbeit zu hinterfragen und die Fehler umgehend zu beheben. Man verlängert stattdessen die Absperrung mit immer größerem Schaden.

Bedenklich: Fehlende Garantieerklärung für Grundrechte

Und auch Bundespräsident Alexander van der Bellen mahnt die Regierung nicht und gibt auch nicht die gewünschte Garantieerklärung für die Verfassung und die Grundrechte der Bürger ab. Was allemal wichtig wäre, liegt doch die Zahl derer, die ein verringertes oder gar kein Einkommen mehr haben, doppelt so hoch wie 1933. Damals war der Höchststand der Arbeitslosigkeit mit 557.000 Männern und Frauen erreicht. Das entsprach 21,7 Prozent und führte zur schwarzen Ständestaatdiktatur in Österreich.

Datum Infizierte kumuliert Genesene aktuell Infizierte in % zur Bevölkerung Intensiv-Station hospitalisiert Tote kumuliert 05.05.2020 15650 13462 1582 0,018% 104 418 606 04.05.2020 15621 13316 1705 0,019% 111 420 600 03.05.2020 15597 13228 1771 0,020% 114 422 598 02.05.2020 15558 13180 1782 0,020% 114 428 596 01.05.2020 15531 13092 1850 0,021% 124 472 589 30.04.2020 15452 12907 1961 0,022% 128 502 584 29.04.2020 15402 12779 2043 0,023% 131 517 580 28.04.2020 15357 12580 2208 0,025% 136 561 569 27.04.2020 15274 12362 2363 0,027% 140 579 549 26.04.2020 15225 12282 2401 0,027% 145 594 542 25.04.2020 15148 12103 2509 0,029% 148 608 536 24.04.2020 15071 11872 2669 0,030% 156 651 533 23.04.2020 15002 11694 2786 0,032% 169 677 522 22.04.2020 14925 11328 3087 0,035% 176 700 510 21.04.2020 14873 10971 3411 0,039% 196 756 491 20.04.2020 14795 10631 3694 0,042% 194 805 470 19.04.2020 14749 10501 3796 0,043% 204 817 452 18.04.2020 14671 10214 4014 0,046% 208 855 443 17.04.2020 14566 9704 4431 0,050% 227 909 431 16.04.2020 14459 8986 5063 0,058% 238 967 410 15.04.2020 14335 8098 5844 0,066% 232 1001 393 14.04.2020 14185 7633 6168 0,070% 243 1002 384 13.04.2020 14080 7343 6369 0,072% 239 981 368 12.04.2020 13945 6987 6608 0,075% 243 1035 350 11.04.2020 13672 6604 6731 0,076% 246 1036 337 10.04.2020 13404 6064 7021 0,080% 261 1032 319 09.04.2020 13120 5240 7585 0,086% 266 1086 295 08.04.2020 12840 4512 8055 0,092% 267 1096 273 07.04.2020 12552 4046 8263 0,094% 243 1100 243 06.04.2020 12238 3463 8555 0,097% 250 1074 220 05.04.2020 12051 2998 8849 0,101% 244 1056 204 04.04.2020 11781 2507 9088 0,103% 245 1071 186 03.04.2020 11348 2022 9158 0,104% 245 1057 168 02.04.2020 10923 1749 9016 0,102% 227 1074 158 01.04.2020 10407 1436 8825 0,100% 215 1071 146 31.03.2020 9772 1095 8555 0,097% 198 1110 122 30.03.2020 9125 636 8381 0,095% 193 999 108 29.03.2020 8552 479 7987 0,091% 187 931 86 28.03.2020 7960 410 7475 0,085% 168 839 75 27.03.2020 7040 225 6757 0,077% 128 800 58