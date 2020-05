Nürnberg

Wenn “Jugendliche” sich und der Polizei eine Massenschlägerei liefern

Circa 40 Jugendliche haben sich am gestrigen Dienstag Abend zu einer Schlägerei in Nürnberg (Mittelfranken) verabredet und dabei auch Polizisten attackiert. Zeugen hatten zunächst beobachtet, wie Personen aus einer größere Gruppe in der Innenstadt aufeinander einschlugen, teilte die Polizei am Dienstag laut Nordbayern.de mit. Dabei seien auch Eisenstangen zum Einsatz gekommen. Die Polizei erteilte den beteiligten Jugendlichen im Alter zwischen vierzehn und siebzehn Jahren einen Platzverweis, jedoch fiel die Gruppe nur wenige Stunden später an anderer Stelle erneut durch Schlägereien auf.

Daraufhin nahm die Polizei die Gruppe zur Identitätsfeststellung fest. Mehrere Beteiligte versuchten, die zehn in Gewahrsam genommene Personen zu befreien. Zudem ging laut den Schilderungen der Polizei ein 16-Jähriger bei seiner Festnahme auf einen Beamten los und schlug ihm mit der Faust gegen den Kopf.

Bilder zeigen, was Polizei verschweigt



Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Ein Sprecher der Polizei Mittelfranken wollte zur Herkunft der Beteiligten jedoch keine Angabe machen. Auch zu einem möglichen Motiv der geplanten Massenschlägerei habe er keine Auskunft geben wollen, da die Ermittlungen noch liefen. Die Bilder der Presse Augsburg auf Twitter zu dem Fall sprechen jedoch Bände. Und wer als Einheimischer zwischen den Zeilen lesen kann, der weiß schon, welche “Jugendlichen” gemeint sind, wenn Merkels Gäste die Deutschen einmal wieder mit ihrer “Kultur” bereicherten.

Auch in Hamburg blutiger Großfamilien-Zwist

Bereits am Wochenende war es in Hamburg zu einer Massenschlägerei gekommen. Am Sonntag Abend war ein Streit in einer Großfamilie aus dem Balkan eskaliert, bei dem rund zehn Familienangehörige aufeinander eingeschlagen hatten, berichtete die Polizei. Einer der Männer fuhr schließlich mit seinem Auto (!) in eine Personengruppe seiner Angehörigen und verletzte dabei drei Verwandte leicht.