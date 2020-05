Bundesregierung

ÖVP-Ankündigungspolitik: Rumänischer “Pflege-Korridor-Zug” wird zur unendlichen Geschichte

Zu einer schier unendlichen Geschichte wird der “Pflege-Korridor-Zug” aus Rumänien, den ÖVP-EU-Ministerin Karoline Edtstadler bereits seit Wochen propagandistisch immer wieder ankündigt. Die zuerst für den 2. Mai und jetzt wieder für den 11. Mai von Edtstadler in Aussicht gestellten Bahntransporte für hunderte 24-Stunden-Pflegekräfte aus Rumänien wollen nicht funktionieren. Zuletzt wurde in der Tageszeitung Der Standard folgender Plan veröffentlicht:

Am 9. Mai soll ein ÖBB-Nachtzug ohne Passagiere aus Wien nach Rumänien aufbrechen. Der von der Wirtschaftskammer gecharterte Zug soll dann mit 24-Stunden-Pflegekräften an Bord am 10. Mai Rumänien verlassen und am 11. Mai am Flughafen Wien ankommen. Dort sollen bei den Pflegerinnen notwendige Corona-Schnelltests durchgeführt werden, auch Hotels zur Unterbringung stehen bereit.