Rundfunkgebühr

Sparanstrengungen waren „halbherzig“ – CSU gegen GEZ-Erhöhung

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, hat sich gegen die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags (GEZ) ausgesprochen. Grund sind die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise:

Die GEZ-Erhöhung muss gestrichen werden! Der Rundfunkbeitrag darf 2021 nicht noch weiter steigen! In einer Zeit in der tausende Arbeitnehmer um ihren Job bangen und in Kurzarbeit sind, ist keinem zu erklären, warum der Rundfunkbeitrag steigt.