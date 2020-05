Meinungsfreiheit

Alle fünf Jahre ein Kreuzerl machen, ist für Grün-Politiker Rauch Demokratie

Eine merkwürdige Vorstellung von Demokratie hat der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch von den Grünen. Bei einer Pressekonferenz, bei der es auch um Zensur von kritischen Stimmen ging, sagte Rauch wörtlich:

Zwischen Wahlen haben Bürger die Klappe zu halten

In seinem Wochenkommentar „Der Wegscheider“ meinte dazu Servus-TV-Chefredakteur Ferdinand Wegscheider realsatirisch:

Wenn die Bürger also alle paar Jahre ein Kreuzerl machen dürfen, muss das an demokratischen Rechten wohl reichen. Wenn die Politik in den Jahren dazwischen das Land an die Wand fährt, haben die Bürger gefälligst die Klappe zu halten.