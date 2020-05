Coronavirus

Muss jetzt nächster Experte im Beraterstab von Anschober den Hut nehmen?

Nach dem Public-Health-Experten Martin Sprenger tanzt nun ein weiterer Experte aus dem Beraterstab von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) aus der Reihe. In einem profil-Interview kritisiert AGES-Gesundheitsexperte Franz Allerberger Corona-Maßnahmen.

Verlässt nächster Experte die Taskforce?

Wie die schwarz-grüne Bundesregierung samt ihren gleichgeschalteten Medien mit unliebsamen, abweichenden Meinungen zu ihrer Angst-Strategie umgeht, hat sie schon oft unter Beweis gestellt. Deshalb ist zu befürchten, dass nun auch Franz Allerberger aus der so genannten Coronavirus-Taskforce des Gesundheitsministers hinausfliegt.

Virus nicht so ansteckend, wie manche glauben

Franz Allerberger ist Leiter des Geschäftsfeldes „Öffentliche Gesundheit“ bei der „Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit“ (AGES). Im profil-Interview hadert der Mediziner mit der Maskenpflicht. Außerdem hätte er, wie er sagt, sowohl die Bundesgärten als auch die Kindergärten offengehalten. Überraschend auch seine Aussage:

Dieser Virus ist nicht so ansteckend, wie manche annehmen.

So gut wie keine Gefahr sieht der Facharzt für Infektionskrankheiten etwa bei Aufenthalten an der frischen Luft:

Skeptisch bei Mund-Nasen-Schutz

Den verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz sieht der Experte skeptisch; es gebe keinen Beleg für den Nutzen einer Maskenpflicht, so Allerberger. Überhaupt sei die Wirkung einzelner Maßnahmen gegen die Epidemie unklar:

Niemand kann sagen, ob die Rückgänge bei den Neuinfektionen in Europa eine Folge des Lockdowns waren, oder ob es am wärmeren Wetter oder an sonst etwas liegt.