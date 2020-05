Die Grünen Wien

„Echter Wiener“ sagt grüner Vizebürgemeisterin, was er von ihr hält

„Volksmund tut Wahrheit kund“, könnte man zumindest meinen. Denn die mitregierenden Grünen scheinen in der Bundeshauptstadt außerhalb der Innenbezirke wenig bis gar keine Sympathien unter der Bevölkerung zu genießen, schon gar nicht unter den alteingesessenen Wienern. Das erfuhr nun auch die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.

„Wos is dir wichtig, du Damische!“

Während einer Veranstaltung, vermutlich der Einweihung der umstrittenen „Pop-Up-Fahrradspur“ in der Praterstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk, hielt Hebein eine Rede. In einem kurzen Videoausschnitt, der derzeit im Internet viral geht, ist zu sehen und zu hören, wie Hebein die Worte spricht: „Und was mir besonders wichtig ist…“.

Doch mitten im Satz radelt ein älterer Herr an der Grünen vorbei und sagt ihr in schönem Wienerisch „Wos is mit dir, du Damische!“ Somit dürfte klar sein, dass der Herr wenig von der Vizebürgermeisterin und ihren Vorhaben hält. Hier das Video:

„Wo’s is dir wichtig du Damische?“ Frage eines echten Wieners an die Grüne Vizebürgermeisterin… 😂👌🏼 pic.twitter.com/vstFRPSC5P — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) May 9, 2020