Coronavirus

Sebastian Kurz pfeift auf seine eigenen Corona-Maßnahmen

Wird die Bevölkerung von ihrem Bundeskanzler nach Strich und Faden verarscht? Beim Besuch von Sebastian Kurz im Vorarlberger Walsertal pfiff der Kanzler auf seine eigenen Maßnahmen.

Kein Abstand, keine Schutzmasken

Wie die Bilder auf Facebook und Twitter zeigen klappte es da mit dem Abstandhalten überhaupt nicht. Keiner trug eine Schutzmaske und dann noch der Massenauflauf, der jedem Österreicher, der schon auf eine Freigabe von Veranstaltungen wartet, einen Tritt in den Hintern versetzte.

Es ist einfach unfassbar. Ton an 👇👇👇 pic.twitter.com/7cVCiD8l6V — Paul Reisenauer (@PaulReisenauer) May 13, 2020

Was kümmern einen die eigenen Vorschriften, wenn es die Bevölkerung brav durchzieht? Kurz folgt damit lediglich seinen engen Freunden Martin Ho und Rene Benko, die von den Corona-Maßnahmen offenbar auch nicht viel halten und machen, wozu sie gerade Lust haben.

Feuer am Dach

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer kommentiert das Verhalten von Sebastian Kurz bei seinem Besuch im Walsertal auf Facebook so:

Jetzt wird es MEGA-SPANNEND. Wenn sich ein Kanzler nicht einmal an seine eigenen Vorgaben hält, ist Feuer am Dach. Oder gelten die Babyelefanten-Abstandsregelungen im Umfeld des Herrn Kurz etwa nicht? Hundertausende Menschen bangen um Ihre Existenz und haben ihre Jobs verloren, weil ihnen schlicht und ergreifend nichts anderes übrig geblieben ist, sich an die Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung zu halten… Und was macht Kurz? Er verzichtet auf seine eigenen Maßnahmen! Ungeheuerlich!

