Grüne

Erstes Corona-Opfer in Regierung: Grüne Kuturstaatssekretärin Ulrike Lunacek steht vor dem Rücktritt

Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek von den Grünen hat für heute, Freitag, 10 Uhr, eine persönliche Erklärung angekündigt. Allgemein wird der Rücktritt erwartet, der sich schon seit Tagen abgezeichnet hat. Unzensuriert berichtete am 13. Mai.

Missglückte Regierungsmaßnahmen

Lunacek könnte damit das erste Corona-Opfer aufgrund der missglückten Regierungsmaßnahmen in der Krise werden. Die Kritik an Lunacek wurde in den vergangenen Tagen lauter. Nachdem vor allem von Kulturschaffenden das Coronavirus-Krisenmanagement der Staatssekretärin bemängelt worden war, kam zuletzt auch Kritik aus der Opposition. FPÖ und Neos forderten einen Rücktritt Lunaceks.

Parteikollegin sägte am Stuhl

Dieser Aufforderung dürfte sie nun Folge leisten, zumal auch schon die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger am Stuhl der Parteikollegin sägte. Blimlinger äußert in einem Interview mit der Zeitschrift Woman ganz offen ihre Kritik an der seinerzeitigen Bestellung Lunaceks als Staatssekretärin. Eigentlich hatte sich Blimlinger ja berufen gefühlt, von Grünen-Chef Werner Kogler in dieses Amt geholt zu werden.

Warten auf Erklärung des Bundeskanzlers

Ob ihr jetzt Blimlinger folgen wird, ist nicht bekannt. Dass Ulrike Lunacek schon nach wenigen Monaten den Hut nimmt, weil sie in ihrem Amt grandios gescheitert ist, wäre nicht sehr überraschend. Man hätte aber genau so gut erwarten dürfen, dass heute, Freitag, ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer persönlichen Erklärung vor die Presse tritt, um sich für den Eklat im Kleinwalsertal zu entschuldigen oder eben auch den Hut nimmt.