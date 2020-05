Coronavirus

Erstmals Anstieg der Corona-Infizierten: Wegen Somaliern, die nicht in Quarantäne bleiben wollten

Zuletzt gab es erstmals eine Zunahme der an Covid-19 Infizierten in Österreich! Aber nicht, weil das Virus so gefährlich ist!

Leiharbeiter sollen das Coronavirus in zwei Logistik- und Verteilzentren der Post AG in Hagenbrunn und Wien-Inzersdorf eingeschleppt haben. Sie waren eingestellt worden, um die Engpässe, die durch die überdurchschnittlichen Internetbestellungen entstanden sind, zu meistern. Mittlerweile sind in Hagenbrunn von 371 Mitarbeitern 109 positiv auf Covid-19 getestet worden, in Inzersdorf mindestens 30.

Somalier hatten keine Lust auf Quarantäne

Wie oe24.at berichtet, soll „der Ursprung der neuen Corona-Fälle ein Flüchtlingsheim in Wien-Erdberg sein.“ Denn bei den Leiharbeitern handelte es sich um Asylanten aus Somalia, die hauptsächlich aus zwei Wiener Asylheimen stammten. Dort war ein Teil von ihnen bereits Tage zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Man brachte die Infizierten dann in Quarantäne ins Wiener Messezentrum. Doch das wollten die Schwarzafrikaner nicht, also bedrohten sie das Betreuungspersonal mit Gewalt und türmten. Mehrere Dutzend von den Corona-positiven Somaliern tauchten wenige Tage später als Leiharbeiter bei der Post auf. Dort sollen sie als „Gewerbetreibende“ arbeiten, denn diese Art der Ein-Personen-Unternehmen ist für Asylwerber legal.

Quarantäne – aber bitte nur freiwillig

FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz stellte dazu bereits am 13. Mai eine parlamentarische Anfrage. Darin heißt es zusätzlich:

Zudem liegen dem Anfragesteller Informationen vor, wonach nach heftigen Auseinandersetzungen und vermeintlichen Aufständen seitens der Asylwerber am 02.05.2020 von der MA 15 verfügt worden sei, dass sämtliche Personen, welche nicht positiv getestet waren oder freiwillig bleiben wollten, die Quarantäne verlassen konnten. Augenzeugen berichteten danach davon, dass der überwiegende Teil der Asylwerber gegen 20.00 Uhr die Messe Wien verlassen habe.

Alle Wiener Covid-19-Fälle aus einer Quelle

Der zuständige Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bestätigte, dass es einen Zusammenhang zwischen den Covid-19-Fällen in den Post-Verteilungszentren und dem Asylheim in Wien-Erdberg gebe. Und Hacker verrät auch:

Fast alle Fälle in Wien hängen an diesem roten Faden.

So etwa auch der Corona-Fall in einem Kindergarten in Wien-Liesing. Die dort infizierte Mitarbeiterin ist mit einem der infizierten Leiharbeiter verheiratet.

Corona-Regeln nicht für alle

Der frühere Innenminister und jetzige Klubobmann der FPÖ im Parlament ist empört über „die Infektion, die offenbar vom Asylheim in Wien-Erdberg“ ausgeht. Und er hält fest:

Neben dem Kanzler und seinen Fans gibt es also noch eine zweite Personengruppe, für die die Corona-Regeln offenbar nicht gelten!

Datum Infizierte kumuliert Genesene aktuell Infizierte in % zur Bevölkerung Intensiv-Station hospitalisiert Tote kumuliert 16.05.2020 16201 14524 1048 0,012% 50 208 629 15.05.2020 16108 14471 1009 0,011% 47 212 628 14.05.2020 16058 14405 1027 0,012% 54 234 626 13.05.2020 15997 14304 1069 0,012% 55 243 624 12.05.2020 15961 14148 1190 0,014% 59 264 623 11.05.2020 15882 14061 1201 0,014% 68 279 620 10.05.2020 15871 13991 1262 0,014% 72 291 618 09.05.2020 15833 13928 1290 0,015% 79 309 615 08.05.2020 15774 13836 1324 0,015% 81 339 614 07.05.2020 15752 13698 1445 0,016% 92 360 609 06.05.2020 15684 13639 1437 0,016% 97 418 608 05.05.2020 15650 13462 1582 0,018% 104 418 606 04.05.2020 15621 13316 1705 0,019% 111 420 600 03.05.2020 15597 13228 1771 0,020% 114 422 598 02.05.2020 15558 13180 1782 0,020% 114 428 596 01.05.2020 15531 13092 1850 0,021% 124 472 589 30.04.2020 15452 12907 1961 0,022% 128 502 584 29.04.2020 15402 12779 2043 0,023% 131 517 580 28.04.2020 15357 12580 2208 0,025% 136 561 569 27.04.2020 15274 12362 2363 0,027% 140 579 549 26.04.2020 15225 12282 2401 0,027% 145 594 542 25.04.2020 15148 12103 2509 0,029% 148 608 536 24.04.2020 15071 11872 2669 0,030% 156 651 533 23.04.2020 15002 11694 2786 0,032% 169 677 522 22.04.2020 14925 11328 3087 0,035% 176 700 510 21.04.2020 14873 10971 3411 0,039% 196 756 491 20.04.2020 14795 10631 3694 0,042% 194 805 470 19.04.2020 14749 10501 3796 0,043% 204 817 452 18.04.2020 14671 10214 4014 0,046% 208 855 443 17.04.2020 14566 9704 4431 0,050% 227 909 431 16.04.2020 14459 8986 5063 0,058% 238 967 410 15.04.2020 14335 8098 5844 0,066% 232 1001 393 14.04.2020 14185 7633 6168 0,070% 243 1002 384 13.04.2020 14080 7343 6369 0,072% 239 981 368 12.04.2020 13945 6987 6608 0,075% 243 1035 350 11.04.2020 13672 6604 6731 0,076% 246 1036 337 10.04.2020 13404 6064 7021 0,080% 261 1032 319 09.04.2020 13120 5240 7585 0,086% 266 1086 295 08.04.2020 12840 4512 8055 0,092% 267 1096 273 07.04.2020 12552 4046 8263 0,094% 243 1100 243 06.04.2020 12238 3463 8555 0,097% 250 1074 220 05.04.2020 12051 2998 8849 0,101% 244 1056 204 04.04.2020 11781 2507 9088 0,103% 245 1071 186 03.04.2020 11348 2022 9158 0,104% 245 1057 168 02.04.2020 10923 1749 9016 0,102% 227 1074 158 01.04.2020 10407 1436 8825 0,100% 215 1071 146 31.03.2020 9772 1095 8555 0,097% 198 1110 122 30.03.2020 9125 636 8381 0,095% 193 999 108 29.03.2020 8552 479 7987 0,091% 187 931 86 28.03.2020 7960 410 7475 0,085% 168 839 75 27.03.2020 7040 225 6757 0,077% 128 800 58