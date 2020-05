Coronavirus

Wofür das ganze? Radikalmaßnahmen sinnlos – Österreich bleibt am Boden

Wie immer wird der österreichische Medienkonsument bestens über die wirklich wichtigen Corona-Neuigkeiten informiert. So etwa über die Arbeitsmarktdaten in den USA, Großbritannien oder gerne auch in Südamerika.

Kein Interesse an 1,8 Millionen Österreichern ohne oder mit Kurzarbeit

Was man nicht findet, sind Berichte über den österreichischen Arbeitsmarkt. Wird die neueste Arbeitsmarktstatistik veröffentlicht, berichten zwar alle Mainstream-Medien pflichtschuldig über die Horrorzahlen, doch danach herrscht Schweigen im Walde.

Das Schicksal der 1,8 Millionen Österreicher, die wegen der Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung arbeitslos geworden sind oder sich in Kurzarbeit befinden, ist kaum einen Bericht wert.

Keine Ergebnisse der „Lockerungen“

So sucht man auch vergeblich Informationen darüber, wie sich die „Lockerungen“ der Verbote auf Österreichs Wirtschaft auswirken.

Vor Weihnachten wird binnen Tagen jedes Wochenende der Umsatz im Handel analysiert und in den Medien berichtet. Jetzt: Funkstille. Obwohl kleinere Geschäfte bereits Mitte April aufsperren durften und größere Händler am 2. Mai folgten, gibt es keine Analyse der Wirtschaftsdaten in den Mainstream-Medien.

Umsatz bleibt hinter den Erwartungen

Und da sieht es düster aus. Der Umsatz bleibt nach stichprobenartigen Recherchen von unzensuriert weit hinter den Erwartungen zurück.

Der Schuhhandel hat es als einziger in die Medien geschafft: Nach einem Umsatzrückgang im April und im ersten Quartal von jeweils rund 30 Prozent, fuhr die Branche in der ersten Mai-Hälfte ein zweistelliges Erlösminus ein. Die Branche werde bis Jahresende 25 bis 30 Prozent ihres üblichen Jahresumsatzes verlieren, schätzt Friedrich Ammaschell, Obmann des Werbevereins der Schuhwirtschaft. Folglich fürchten die Schuhhändler auch eine noch nie dagewesene Pleitewelle unter den 2.500 Schuhhändlern mit 8.800 Mitarbeitern.

Ansturm auf Gastronomie blieb aus

Doch auch in den anderen Branchen sieht es nicht besser aus. Der Ansturm auf die Gastronomie ist ausgeblieben. So prangt an der Eingangstür des Cafe Museum in der Wiener Operngasse das Schild:

Liebe Gäste! Auch wir wünschen uns ein geöffnetes Kaffeehaus. Sobald die Frequenz einen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt, sind wir wieder für Sie da.

Viele Geschäfte haben kurz nach der Öffnung wegen fehlender Umsätze wieder zugesperrt. Die Zahlen dazu wird es wohl erst am Quartalsende geben.

Waren die Radikalmaßnahmen richtig?

Die Folgen des verordneten Stillstands werden von der Regierung und den Mainstream-Medien nur versteckt, widerwillig oder gar nicht kommuniziert.

Doch immer lauter wird die Frage: Wofür das ganze?

Radikalmaßnahmen nicht ursächlich für Rückgang von Covid-19

Die Radikalmaßnahmen von Kurz mit ihren schwerwiegenden, teils desaströsen Folgen für Wirtschaft und Soziales haben in der Bekämpfung von Covid-19 jedenfalls nichts gebracht.

Denn die Reproduktionsraten, die mittlerweile für alle europäischen Länder vorliegen, sprechen eine deutliche Sprache. Als von der Regierung das Herunterfahren der Wirtschaft angeordnet und die eigenen Bürger zu Gefangenen erklärt wurden, war Covid-19 bereits im Abklingen. Die Radikalmaßnahmen sind für den Rückgang nicht ursächlich.

Kritik kam überraschender Weise auch vom ORF

Schon Armin Wolf, wahrlich kein Feind der Mächtigen, stellte in der „Zeit im Bild“ Ende April in einem Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fest: Sieht man sich die Neuinfektionen von jenem Tag an, sehe man, dass die Zahl der Infizierten gefallen ist. Warum also, wollte Wolf wissen, habe Kurz solche Schreckensbilder an die Wand gemalt, obwohl das damals angesichts der Daten nicht nachvollziehbar gewesen sei?

Datum Infizierte kumuliert Genesene aktuell Infizierte in % zur Bevölkerung Intensiv-Station hospitalisiert Tote kumuliert 21.05.2020 16404 14951 820 0,009% 32 188 633 20.05.2020 16353 14882 838 0,010% 37 174 633 19.05.2020 16321 14678 1011 0,011% 39 182 632 18.05.2020 16269 14614 1026 0,012% 45 196 629 17.05.2020 16242 14563 1050 0,012% 48 197 629 16.05.2020 16201 14524 1048 0,012% 50 208 629 15.05.2020 16108 14471 1009 0,011% 47 212 628 14.05.2020 16058 14405 1027 0,012% 54 234 626 13.05.2020 15997 14304 1069 0,012% 55 243 624 12.05.2020 15961 14148 1190 0,014% 59 264 623 11.05.2020 15882 14061 1201 0,014% 68 279 620 10.05.2020 15871 13991 1262 0,014% 72 291 618 09.05.2020 15833 13928 1290 0,015% 79 309 615 08.05.2020 15774 13836 1324 0,015% 81 339 614 07.05.2020 15752 13698 1445 0,016% 92 360 609 06.05.2020 15684 13639 1437 0,016% 97 418 608 05.05.2020 15650 13462 1582 0,018% 104 418 606 04.05.2020 15621 13316 1705 0,019% 111 420 600 03.05.2020 15597 13228 1771 0,020% 114 422 598 02.05.2020 15558 13180 1782 0,020% 114 428 596 01.05.2020 15531 13092 1850 0,021% 124 472 589 30.04.2020 15452 12907 1961 0,022% 128 502 584 29.04.2020 15402 12779 2043 0,023% 131 517 580 28.04.2020 15357 12580 2208 0,025% 136 561 569 27.04.2020 15274 12362 2363 0,027% 140 579 549 26.04.2020 15225 12282 2401 0,027% 145 594 542 25.04.2020 15148 12103 2509 0,029% 148 608 536 24.04.2020 15071 11872 2669 0,030% 156 651 533 23.04.2020 15002 11694 2786 0,032% 169 677 522 22.04.2020 14925 11328 3087 0,035% 176 700 510 21.04.2020 14873 10971 3411 0,039% 196 756 491 20.04.2020 14795 10631 3694 0,042% 194 805 470 19.04.2020 14749 10501 3796 0,043% 204 817 452 18.04.2020 14671 10214 4014 0,046% 208 855 443 17.04.2020 14566 9704 4431 0,050% 227 909 431 16.04.2020 14459 8986 5063 0,058% 238 967 410 15.04.2020 14335 8098 5844 0,066% 232 1001 393 14.04.2020 14185 7633 6168 0,070% 243 1002 384 13.04.2020 14080 7343 6369 0,072% 239 981 368 12.04.2020 13945 6987 6608 0,075% 243 1035 350 11.04.2020 13672 6604 6731 0,076% 246 1036 337 10.04.2020 13404 6064 7021 0,080% 261 1032 319 09.04.2020 13120 5240 7585 0,086% 266 1086 295 08.04.2020 12840 4512 8055 0,092% 267 1096 273 07.04.2020 12552 4046 8263 0,094% 243 1100 243 06.04.2020 12238 3463 8555 0,097% 250 1074 220 05.04.2020 12051 2998 8849 0,101% 244 1056 204 04.04.2020 11781 2507 9088 0,103% 245 1071 186 03.04.2020 11348 2022 9158 0,104% 245 1057 168 02.04.2020 10923 1749 9016 0,102% 227 1074 158 01.04.2020 10407 1436 8825 0,100% 215 1071 146 31.03.2020 9772 1095 8555 0,097% 198 1110 122 30.03.2020 9125 636 8381 0,095% 193 999 108 29.03.2020 8552 479 7987 0,091% 187 931 86 28.03.2020 7960 410 7475 0,085% 168 839 75 27.03.2020 7040 225 6757 0,077% 128 800 58