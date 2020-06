Ibiza-Untersuchungsausschuss

Ibiza-Untersuchungsausschuss startet – FPÖ mit eigener Sendung „Der schwarze Faden“

Am 17. Mai 2019 erschüttert die Ausstrahlung von Ausschnitten eines verdeckt aufgenommenen Videos die Republik. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus plaudern mit einer vermeintlichen Oligarchennichte auf Ibiza angeblich sieben Stunden lang über Staatsaufträge, den Verkauf der Kronen Zeitung und über Spenden und Spender für Parteien.

Am 18. Mai tritt Strache als Vizekanzler zurück, Sebastian Kurz kündigt – trotz anderslautender Ankündigung die Koalition und verliert am 27. Mai durch einen von SPÖ und ÖVP unterstützten Misstrauensantrag den Kanzlerposten.

Die Ermittlungen nach den Drahtziehern des Videos laufen bei der SOKO Tape im Innenministerium. Schnell wird bekannt, wer an der Produktion beteiligt war. Unbekannt ist jedoch bis heute, wer das Video in Auftrag gegeben hat und wer es an die Medien – konkret die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel und den Falter – weitergegeben hat.

Unbekannt ist auch bis heute die Frau, die sich als Oligarchennichte Alyona Makarov ausgegeben hat. Völlig überraschend veröffentlicht die SOKO Tape quasi zum einjährigen Jubiläum ihres Bestehens Fahndungsfotos und gibt gleichzeitig bekannt, dass sie – offenbar schon seit April – in Besitz des gesamten Videomaterials ist.

Wenn heute, am 4. Juni, die Befragungen im U-Ausschuss starten, werden jedoch weder die Beschuldigten noch die Abgeordneten im Ausschuss das Video gesehen haben.

Am 22. Mai 2019 – fünf Tage nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos – ruft ein Mitarbeiter aus dem Kabinett von Kanzler Kurz bei einem privaten Datenvernichtungsunternehmen an und erscheint am Tag darauf, um fünf Festplatten – gleich dreifach – schreddern zu lassen.

Der Auftrag wird unter falschem Namen erteilt und die Rechnung nicht bezahlt. Der Chef der Firma wendet sich an die Behörden.

Die Polizei taucht am 18. Juli in der ÖVP-Zentrale auf, wo der Mitarbeiter mittlerweile arbeitet. Es erfolgt eine freiwillige Nachschau in dessen Wohnung.

Am 10. Februar gibt der Bundeskanzler persönlich bekannt, dass das Verfahren eingestellt sei. Die Mitteilung erfolgt unmittelbar nach einem „Justizgipfel“, der nach massiven Angriffen des Kanzlers auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltchaft in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten stattfand.

Der neue Polit-Talk der FPÖ: „Der schwarze Faden“

Zu diesen und vielen anderen Themen, die im Ibiza-Untersuchungsausschuss behandelt werden, wird es seitens der FPÖ regelmäßig Analysen und Diskussionsrunden geben. Gestern, Mittwoch, Abend gab es die Premiere dieses neuen FPÖ-TV-Formats „Der schwarze Faden“. In einer Polit-Talkrunde, moderiert vom ehemaligen Nationalratsabgeordnete Hans Jörg Jenewein, diskutierten die FPÖ-Mitglieder des Ibiza-Untersuchungsausschusses Christian Hafenecker, Susanne Fürst und Martin Graf über den heutigen ersten Tag des Untersuchungsausschuss zu dem ab 10 Uhr als Auskunftspersonen der Falter-Journalist Florina Klenk und die beiden Ibizia-Video Hauptdarsteller Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus geladen sind.

Unzensuriert begleitet den ersten Tag live

04.06.2020 14:17ÖBAG-Vorstand Schmid löschte SMS Der ehemalige Generalsekretär Thomas Schmid und heutige Alleinvorstand der ÖBAG, Thomas Schmid, hat kurz vor der Hausdurchsuchung bei ihm versucht, seine SMS zu löschen. Weiters hat er WhatsApp gelöscht, in der Hoffnung, dass damit auch die Nachrichten gelöscht seien. Klenk meinte sinngemäß, dass dadurch diese nicht endgültig gelöscht wären.

04.06.2020 14:03Ex BMI-Sektionschef Kloibmüller Informant von Klenk? Auf eine entsprechende Frage von Hafenecker, ob der ehemalige ÖVP-nahe BMI-Sektionschef Kloibmüller ein Informant von ihm (Klenk) sei, will er (Klenk) das nicht kategorisch ausschließen.

04.06.2020 14:00Zwei unterschiedliche Versionen eines Sachverhalts Klenk gerät auf Fragen von FPÖ-Hafenecker schwer in die Defensive - ein Tweet, der einen Sachverhalt anders darstellt als nun im Akt nachzulesen, just an dem Tag gelöscht wurde, als neue Untersuchungsausschuss-Akten kamen, die inhaltlich diesen Tweet aus dem Februar widersprechen? Klenk behauptet, dass wäre eine automatisierte Tweet-Löschung.

04.06.2020 12:58ÖVP-Politikerin von Novomatic-Graf beschenkt Klenk berichtet darüber, dass auf der Schenkungsliste des Novomatic-Grafs auch eine ehemalige Wiener ÖVP-Landtagsabgeordnete zu finden ist. Die Abgeordnet war bis 2015 im Wiener Landtag und schon seit 2014 Aufsichtsrat bei Novomatic.

04.06.2020 12:41Transkribieren des videos in wenigen Tagen möglich Unverständnis äußert Klenk darüber, wieso die SOKO-Tape solange für die Transkription so lange Zeit benötigt. Aus seiner Sicht müsste das der österreichische Polizeiapparat rasch schaffen können.

