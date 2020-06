Ticker zum ersten Tag des Ibiza-Untersuchungsausschusses

Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, und heutige Alleinvorstand der ÖBAG, Thomas Schmid, hat kurz vor der Hausdurchsuchung bei ihm versucht, seine SMS zu löschen. Weiters hat er WhatsApp gelöscht, in der Hoffnung, dass damit auch die Nachrichten gelöscht seien. Klenk meinte sinngemäß, dass dadurch diese nicht endgültig gelöscht wären.

Auf eine entsprechende Frage von Hafenecker, ob der ehemalige ÖVP-nahe BMI-Sektionschef Kloibmüller ein Informant von ihm (Klenk) sei, will er (Klenk) das nicht kategorisch ausschließen.

04.06.2020 14:00Zwei unterschiedliche Versionen eines Sachverhalts

Klenk gerät auf Fragen von FPÖ-Hafenecker schwer in die Defensive - ein Tweet, der einen Sachverhalt anders darstellt als nun im Akt nachzulesen, just an dem Tag gelöscht wurde, als neue Untersuchungsausschuss-Akten kamen, die inhaltlich diesen Tweet aus dem Februar widersprechen? Klenk behauptet, dass wäre eine automatisierte Tweet-Löschung.