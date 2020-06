Weltwirtschaftsordnung

Corona-Pandemie: Asien könnte massive Insolvenzwelle bevorstehen

Die Covid-19-Pandemie könnte weltweit, vor allem aber in Asien, eine massive Insolvenzwelle nach sich ziehen. Eine bereits im März durch den internationalen Kreditversicherer Altradius durchgeführte Studie hat zum Ergebnis, dass das Zahlungsrisiko-Management für asiatische Unternehmen schon in einem Frühstadium der Pandemie sehr wichtig wurde.

Altradius hat die sieben regionalen Märkte China, Hongkong, Indien, Indonesien, Singapur, Taiwan und Vereinigte Arabische Emirate (VAE) untersucht und kommt zu folgendem Ergebnis:

In vier der untersuchten Märkte sind die Verkäufe, bei denen ein Zahlungsziel eingeräumt wurde, im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 14 Prozent gestiegen, während der Wert überfälliger Rechnungen im selben Zeitraum um 56 Prozent gestiegen ist. In zwei Märkten war ein Rückgang der Kreditverkäufe zu verzeichnen. Trotzdem stiegen die überfälligen Rechnungen um durchschnittlich 49 Prozent. Die geringere Inanspruchnahme von Krediten in Indien könnte sogar die Folge des starken Anstiegs an überfälligen Rechnungen sein.