Wien

Somalischer Jugendbanden-Chef (16) nach Haftentlassung gleich wieder auf Einbruchs-Tour

Da scheint ein neuer Stern am Himmel der kriminellen Wiener Migrantenszene aufzugehen: Als Kopf einer „multikriminellen“ Jugendbande in Transdanubien war bereits im vergangenen November ein 16-jähriger Somalier von der Polizei gefasst worden. Die insgesamt neun Nachwuchs-Kriminellen hatten bei 77 Einbrüchen in Trafiken, Geschäfte, Lokale, Imbiss-Ständen und sogar eine Bank zwischen Juli und November 2019 einen Schaden von fast 150.000 Euro verursacht. Der Afrikaner und ein österreichischer Staatsangehöriger wurden in Folge verurteilt, wobei der Somalier eine unbedingte Haftstrafe ausfasste.

Akribische Polizeiarbeit zahlte sich aus

Ab Mitte März 2020 konnte abermals eine Steigung an Einbrüchen in den Bezirken Floridsdorf und der Donaustadt festgestellt werden. Die bereits mit dem ersten Fall betraute Gruppe Messerer vom Landeskriminalamt Nord übernahm erneut die Ermittlungen und konnte auf Grund von Befragungen, Spuren und Videoüberwachungen feststellen, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um die gleichen jungen Männer handelt, die bereits für die erste Einbruchserie hauptverantwortlich waren.

Insgesamt mehr als 180.000 Euro Schaden

Über die Staatsanwaltschaft Wien holte man eine Festnahmeanordnung ein, die Jugendlichen wurden festgenommen und befinden sich erneut in Haft. Das Landeskriminalamt konnte den mutmaßlichen Tätern von März bis Mai 2020 insgesamt 22 Fakten (13 vollendete und neun versuchte Einbrüche in Geschäfte, Firmen, Lokale usw.) zuordnen. Die Schadenssumme der zweiten Einbruchserie beläuft sich auf rund 37.000 Euro. Quelle: LPD Wien