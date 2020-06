George Floyd

Hierarchie der Opfer: Ihr habt einen Schwarzen getötet, weil „sie“ einen töteten

Es ist keine Ironie der Zeit, dass bei der pompösen Trauerfeier für das eine schwarze Todesopfer, den Kleinkriminellen George Floyd, tausende US-Bürger und die vereinigte linke Prominenz aus Politik und Medien aufmarschierte, und beim anderen schwarzen Todesopfer, dem Polizisten David Dorn, der von einem schwarzen Plünderer ermordet worden ist, nur hunderte. Es ist gelebte Politik, die eine klare Hierarchie der Opfer kennt: Hier die „guten“ Opfer, die sich für die linke Gesellschaftspolitik einspannen lassen, dort die Kollateralschäden, die nicht weiter erwähnt werden.

Auch diese Bluttat gefilmt

David Dorn, ein pensionierter Polizist, hatte am 2. Juni in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri versucht, Plünderer davon abzuhalten, ein Pfandhaus auszuräumen. Das bezahlte er mit seinem Leben; er wurde von einem 24-jährigen Afroamerikaner erschossen.

Verschiedenen Medienberichten zufolge sollen die mutmaßlichen Täter die Bluttat gefilmt und auf Facebook gestellt haben, das Video sei aber mittlerweile gelöscht worden.

Plakat mit klarer Botschaft

Bürger legten am Tatort, kaum beachtet von den Mainstream-Medien, Blumen nieder. Auf ein Plakat an der Wand des Pfandhauses haben sie geschrieben:

Doch Dorns Leben zählt scheinbar weniger. Auch das der vier verletzten Polizisten, die in der Mordnacht ebenfalls in St. Louis im Dienst von Plünderern angeschossen wurden.

Präsident Trump auf Seite der Polizei

US-Präsident Donald Trump erwies Dorn die letzte Ehre und twitterte:

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020