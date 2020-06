Bundesregierung

Kronen Zeitung: Claus Pándi kritisiert die „Show-Politik“ von Schwarz-Grün

Seit Anfang März funktionierte die sogenannte „Message-Control“ der schwarz-grünen Bundesregierung über die österreichischen Medien, ob Tageszeitungen, Rundfunk- und Fernsehen oder Internet-Berichterstattung. Jetzt brechen viele österreichische Journalisten wie etwa der Salzburg-Krone-Chefredakteur Claus Pándi aus und kritisieren die „Show-Politik“ von Schwarz-Grün:

Am Montag beginnt also wieder einmal eine Regierungsklausur. Vielleicht will die türkis-grüne Koalition diesmal nicht nur eine Show abziehen? Kleine Korrekturen der wirtschaftspolitischen Fehler zeichnen sich zumindest ab. Mit gutem Willen ginge mehr.