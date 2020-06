US-Wahl-2020

Linke Demokratin Ocasio-Cortez bekommt bei Vorwahlen rechte Konkurrenz

Bei den US-Demokraten tun sich vor den Kongresswahlen im November massive Bruchlinien auf. So stößt die linke Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez in ihrem Kongresswahlbezirk in New York auf rechte Konkurrenz. Die von einflussreichen Finanzkreisen unterstützte demokratische Konkurrentin Michelle Caruso-Cabrera soll gegen Ocasio-Cortez ins Rennen gebracht werden.

Die ehemalige TV-Journalistin Caruso-Cabrera soll unter anderem die Vorstandsvorsitzenden der Investmentgesellschaft Blackstone Group und den Chef von Goldman Sachs zu ihren Unterstützern zählen.

Zwei Kandidatinnen konkurrieren um Spender

Während Caruso-Cabrera mit Großspendern rund zwei Millionen US-Dollar für ihr Wahlbudget aufgestellt haben soll, sollen zahlreiche Kleinspender an Ocasio-Cortez bereits zehneinhalb Millionen US-Dollar überwiesen haben. Der 14. Kongresswahlkreisbezirk umfasst die New Yorker Stadtteile Bronx und Queens und ist überwiegenden demokratisch dominiert.

Wie Caruso-Cabrera als „rechte“ Herausforderin gegen ihre Parteikollegin abschneiden wird, ist fraglich. Bis 2015 war Caruso-Cabrera noch Republikanerin. Jetzt wird es darum gehen, wer mehr an demokratischem Wahlvolk für sich mobilisieren kann. Bei den US-Präsidentschaftswahlen setzt sie sich für Joe Biden als künftiges Staatsoberhaupt ein.