Diskriminierung

Auch „Die Presse“ am linken Auge blind: Jubel über rassistischen „Antirassismus“

Am Dienstag erschien in der einst eher rechts-konservativen Tageszeitung Die Presse ein geradezu wohlwollender Beitrag darüber, dass die Nachrichten-Plattform „Reddit die Pro-Trump-Gruppe mit 800.000 Mitgliedern sperrt“. Endlich, ja endlich hätten sich die Betreiber von Reddit bewegt und setzten nun ein starkes Zeichen gegen Rassismus.

Totschlag-Argument „Verstoß gegen die Regeln“



Reddit ist eines der populärsten Internetportale der Welt und wird monatlich von 430 Millionen hauptsächlich in den USA genutzt. Als registrierte Benutzer können sie dort alle möglichen Inhalte einstellen.

Über die Gruppe „The_Donald“ mit ihren 800.000 Foren-Teilnehmern schreibt die Presse, sie sei eine „Parallelwelt, in der Verschwörungstheorien gezüchtet werden. Angeheizt durch zahlreiche Fotomontagen und gefälschte Videos.“ Jetzt wurde die Gruppe wegen – die immer Alles-Ausrede – „Verstoßes gegen die Regeln“ vom Unternehmen geschlossen. Seit dem 29. Juni wurden gut 2.000 Beiträge wegen angeblicher Hass-Aussagen zensiert.

Presse jubelt über „neue Regeln“

Die Plattform betonte natürlich, wie in solchen Fällen immer, ja doch alle politischen Meinungen willkommen zu heißen, aber alle Nutzer müssten sich an die „Regeln“ halten. Und Die Presse freut sich:

Minderheiten dürfen hassen, Mehrheiten nicht



Unzensuriert hat sich die neuen Regeln von Reddit, das dem jüdischen Milliardär Samuel Irving Newhouse (SI Newhouse) gehört, angesehen. So legte das Unternehmen fest, dass es Angehörigen von Minderheiten erlaubt ist, Hass gegen die Mehrheit zu schüren, während das der Mehrheit verboten ist. Wörtlich lautet die Reddit-Regel:

While the rule on hate protects such groups, it does not protect those who promote attacks of hate or who try to hide their hate in bad faith claims of discrimination.

Während die Hassregel Minderheiten schützt, schützt sie nicht die Mehrheit, die Hassattacken fördert oder versucht, ihren Hass in böswilligen Diskriminierungsansprüchen zu verbergen.