linker Zeitgeist

Berliner Ex-Polizist: Linke Extremisten, Gewalt-Demos und ausländische Clans terrorisieren die Stadt

Wie von unzensuriert berichtet, sorgt das neue Berliner„Landesantidiskriminierungsgesetz“ (LADG) bundesweit für Entsetzen unter Polizeibeamten – das LADG ermöglicht es Kriminellen, Polizisten wegen angeblicher „Diskriminierung“ zu verklagen, wenn sie sich von den Beamten ungerecht behandelt fühlen. Auch der ehemalige Berliner Polizist Karlheinz Gaertner geht mit der rot-rot-grünen Landesregierung der Hauptstadt hart ins Gericht – die Vorwürfe, dass in der Polizei ein „struktureller Rassismus“ herrsche, weist der jetzige Buchautor in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel zurück.

LADG „passt in diese Stadt“

Dass die Berliner Stadtregierung es mit dem neuen Gesetz ermöglicht, Polizisten unter Generalverdacht zu stellen, überrascht den ehemaligen Dienstgruppenleiter, Bereitschaftspolizisten und Zivilfander nicht:

Dass es nun zusätzlich ein „Antidiskriminierungsgesetz“ und einen „Unabhängigen Polizeibeauftragten“ in Berlin geben soll, passt in diese Stadt, in der linke Extremisten die Stadt und Polizisten seit Jahren terrorisieren, in der gewalttätige Demonstrationen kleingeredet werden, in der kriminelle Clans aus Rücksicht auf angebliche Fremdenfeindlichkeit Jahrzehnte machen konnten, was sie wollten.