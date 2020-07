Meinungsfreiheit

„Albernes, selbstgefälliges Gefasel“: Mainstream-Intellektuelle warnen vor „Klima der Intoleranz“

Rund 150 Mainstream-„Intellektuelle“ warnen in einem offenen Brief vor Denk- und Sprechverboten. Die Unterzeichner sehen unter den „Kräften des Illiberalismus“ unter anderem auch US-Präsident Donald Trump. Er und diese Kräfte stellten eine Bedrohung für die Demokratie dar.

Linkes Biotop

Als Warner treten Autoren wie J.K. Rowling, aber auch dezidiert Linke, wie der Wegbereiter der „Frankfurter Schule“ Noam Chomsky oder der Politikwissenschaftler Yascha Mounk auf. Mounk hatte vor zwei Jahren die Einwanderung als „historisch einzigartiges Experiment“ bezeichnet, von dem zwar niemand wisse, ob sie funktionieren werde, dem sich die bis dahin homogenen Völker Europas zu unterwerfen haben.

Verbeugung vor dem Gessler-Hut

In dem Brief heißt es, dass die Proteste gegen Rassismus in den USA „überfällige Forderungen nach einer Polizeireform“ und „mehr Gleichheit und Inklusion in unserer Gesellschaft“ enthielten. Aber zugleich würden „moralische Einstellungen“ und „politische Verpflichtungen“ verstärkt. „Ideologische Konformität“ ist heute angesagt:

Redakteure werden entlassen, weil sie umstrittene Texte veröffentlicht haben; Bücher werden wegen angeblicher Inauthentizität zurückgezogen; Journalisten dürfen nicht über bestimmte Themen schreiben; gegen Professoren wird ermittelt, weil sie im Unterricht literarische Werke zitiert haben.

Fall in Österreich

In Österreich ereignete sich erst kürzlich ein solcher Fall: Karl-Peter Schwarz, langjähriger ORF-Korrespondent in Rom und Prag und Mitteleuropa-Korrespondent der FAZ, schrieb bisher wöchentlich einen Kommentar für die Tageszeitung Die Presse, für die er lange auch stellvertretender Chefredakteur war. Zuletzt setzte sich Schwarz mit der „Black Lives Matter“-Bewegung auseinandergesetzt und meinte:

Auf Knien betet man zu Gott für die Seelen der Toten. (…) Eine Kollektivschuld gibt es weder rechtlich noch moralisch. Dennoch werden die Weißen kollektiv des Rassismus und seiner Verbrechen bezichtigt.

Das genügte. Die Presse weigerte sich, diesen Beitrag abzudrucken. Schwarz, wirtschaftlich abgesichert, quittierte daraufhin seine Arbeit für die einst bürgerlich-konservative Tageszeitung.

Fall in den USA

Ähnlich erging es Stan Wischnowski, Chefredakteur des Philadelphia Inquirer, einer der bekanntesten Tageszeitungen der USA. Wischnowski wurde sein Artikel „Buildings Matter, Too“ (Auch die Gebäude zählen) zum Verhängnis, mit dem er den Absolutheitsanspruch der Parole „Black Lives Matter“ in Frage stellte. Der Artikel wurde gelöscht und der Autor gekündigt.

Wie im Kommunismus versuchte er seine Haut mit einer unterwürfigen Entschuldigung zu retten. Keine Chance, denn 44 afroamerikanische Zeitungsmitarbeiter hatten damit gedroht, nicht mehr am Arbeitsplatz zu erscheinen, sollte Wischnowski weiter Artikel schreiben dürfen.

Selbst erzeugtes „Klima der Intoleranz“

Richard Kim, Chef der US-Nachrichtenseite HuffPost, entlarvte die Unterzeichner des aktuellen offenen Briefes auf Twitter. Er habe den Brief nicht unterschrieben, „weil ich in 90 Sekunden erkennen konnte, dass es sich um albernes, selbstgefälliges Gefasel handelte“.

Es sind nämlich genau diese Intellektuellen, die das „Klima der Intoleranz“ selbst fleißig mitgebaut haben und auch weiter daran arbeiten. So berechtigt der Aufruf ist – ein gewisses Maß an Heuchelei kann man den Unterzeichnern wohl nicht absprechen.